La Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno non mancherà di intrattenere i telespettatori italiani in questa lunga estate italiana. Dagli spoiler delle puntate, che arrivano direttamente dalla Turchia si evince che Can Divit avrà una reazione rabbiosa dopo aver appreso che suo fratello Emre e Sanem Aydin hanno tramato alle spalle della Fikri Harika.

DayDreamer: il piano diabolico di Aylin

Le anticipazioni di DayDreamer segnalano che la verità sull'alleanza tra Sanem e Emre verrà a galla con conseguenze terribili nel corso delle puntate trasmesse nei prossimi giorni su Canale 5. Tutto inizierà con esattezza quando Aylin deciderà di vendicarsi dopo aver scoperto che Can ha deciso di iniziare una storia d'amore con la sorella di Leyla.

Per questo motivo, la donna darà inizio ad un piano diabolico per convincere Divit a lasciare Istanbul. Per fare ciò, la Yuksel attaccherà il povero Metin per convincere l'Aydin a mettersi da parte. La darklady, infatti, farà in modo che il fotografo litighi pesantemente con l'avvocato, nonché suo migliore amico per aver tradito la sua fiducia rivelando importanti dettagli a sua madre.

Can si sentirà talmente offeso da allontanarsi per sempre dall'uomo, nonostante la loro decennale amicizia. A tal proposito, Sanem rimarrà sconvolta dalla reazione sopra le righe di Divit nei confronti del migliore amico. Dall'altro canto, Aylin e Emre cercheranno di convincerla a troncare la storia con lui a causa delle menzogne che ha raccontato finora.

Sanem confessa a Emre di voler lasciare Can

Nelle trame di DayDreamer in onda a breve in Italia, Sanem accuserà dei rimorsi di coscienza, tanto da cadere nella trappola del contabile della Fikri Harika e dell'ex fidanzata. Successivamente la sorella di Leyla deciderà di affrontare il problema, confessando al fidanzato di non volerlo perdere per nessun motivo in quanto lo ama con tutto il cuore.

Inoltre, gli prometterà di raccontargli tutta la verità sul suo passato. Nel frattempo, Emre e Aylin temendo di essere smascherati dall'Aydin, proveranno a sabotarla con ogni mezzo. Purtroppo il piano andrà in porto, visto che l'aspirante scrittrice si rivelerà disposta a lasciare Can durante un confronto accesso con il minore dei Divit.

Divit chiude i rapporti con suo fratello e Aydin

La conversazione tra Emre e Sanem sarà spiata da Can, il quale chiederà una spiegazione convincente a quest'ultima. La giovane, a questo punto, sarà costretta a raccontargli di essere stata coinvolta da suo fratello nei suoi loschi piani. La reazione di Divit non si farà attendere, tanto da licenziare il contabile dalla Fikri Harika dopo aver confermato la versione dell'Aydin. Infine, il fotografo chiuderà ogni rapporto con quest'ultima, rea di aver tradito la sua fiducia.