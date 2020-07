Anche nel mese di agosto, la serie turca di Canale 5 continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14:45 circa. Nella puntata di Daydreamer- Le Ali del sogno che andrà in onda martedì 4 agosto, vedremo che la storia d'amore tra Sanem e Can proseguirà. La coppia non sa che Aylin sta tramando alle loro spalle escogitando un modo per incastrare la fanciulla.

Intanto, Muzaffer sarà chiamato a fare il militare e Aysun, colta da un momento di debolezza, farà una confessione a Melahat e Mevkibe. Nel dettaglio, dirà loro di essersi messa in affare con un uomo molto pericoloso.

Aylin comincerà a tramare contro Sanem

Tutto sarà pronto per l'inizio delle registrazioni del nuovo spot sceneggiato da Sanem. Durante l'episodio di Daydreamer del 4 agosto vedremo che Aylin si metterà all'opera per separare Can da Sanem. Il suo obiettivo sarà quello di trovare qualcosa di compromettente nel passato della ragazza in modo da usate tali informazioni contro di lei. La coppia felice, però, sarà ignara di tutto ciò che sta accadendo a loro insaputa. Per loro, infatti, ogni attimo sembrerà propizio per ritagliarsi del tempo libero per trascorrere momenti romantici in reciproca compagnia. La fanciulla non potrà essere più felice di così.

Aysun fa una confessione nella puntata del 4 agosto di Daydreamer

Deren, nel frattempo, informerà Sanem di una splendida notizia, ovvero, ha guadagnato la possibilità di lavorare come stagista all'interno dell'azienda Divit svolgendo il ruolo di Copywriter. Tale notizia, però, non verrà presa esattamente nel migliore dei modi da Ceycey.

Muzaffer, invece, dovrà partire per il militare e questo turberà parecchio Aysun. La protagonista, infatti, in preda a un momento di sconforto deciderà di fare una rivelazione a Melahat e Mevkibe. La donna confesserà di essersi messa in affari con uno sciacallo, stiamo parlando di Cakal Ishan. Questa comunicazione, ovviamente, genererà molta preoccupazione nei due interlocutori della protagonista.

I genitori di Sanem iniziano a sospettare di lei

Ad ogni modo, nella puntata del 4 agosto di Daydreamer vedremo anche che la famiglia di Sanem comincerà ad avere dei sospetti sulla giovane. In particolar modo, Mekvibe e Nihat si chiederanno come sia riuscita la fanciulla a racimolare tutti i soldi necessari affinché venisse estinto il debito dei suoi genitori. Ai due protagonisti balenerà alla mente un pensiero che li renderà parecchio perplessi. L'azienda Divit, intanto, si cimenterà nelle prime riprese dello spot pubblicitario, il quale è stato ideato e scritto interamente da Sanem. Nonostante le risorse economiche a disposizione siano alquanto esigue, si inizierà a registrare ugualmente.