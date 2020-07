I fan della fortunata soap opera turca Daydreamer - le ali del sogno cominciano già a chiedersi quali saranno le novità del mese prossimo. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 3 agosto 2020, svelano che l’attenzione sarà concentrata sui due protagonisti principali Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). Dopo aver trovato finalmente il coraggio di dichiararsi amore reciproco, il fotografo e l'aspirante scrittrice si comporteranno come una coppia di fidanzati a tutti gli effetti.

L’evidente sintonia tra la sorella di Leyla e il primogenito di Aziz non passerà di certo inosservata ad Emre (Birand Tunca), poiché avrà paura che suo fratello possa scoprire del suo doppio gioco.

DayDreamer, spoiler del 3 agosto: Can e Sanem innamorati

Il trentanovesimo episodio della Serie TV in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 3 agosto 2020, sarà dedicato ancora una volta al rapporto tra Can e Sanem, che subirà un’evoluzione. Dagli spoiler si evince che il fotografo e l’aspirante scrittrice cominceranno a vivere la loro relazione sentimentale, seppur non alla luce del sole.

Tutto comincerà quando il primogenito di Aziz, dopo aver fatto ritorno a casa, troverà la sorella di Leyla ad aspettarlo. Can, sorpreso di vedere la giovane, le dirà di aver già vissuto questa scena in un sogno e le chiederà di spiegargli il motivo per cui non vuole stare con lui.

A questo punto la figlia minore degli Aydin farà sapere al suo datore di lavoro di amarlo: mentre Can e Sanem saranno intenti a scambiarsi un bacio.

si azioneranno gli irrigatori. Intanto Osman verrà portato via da Guliz.

Emre turbato, Aylin architetta un piano per far allontanare il fotografo e la sorella di Leyla

Nel frattempo Sanem non avrà altra scelta oltre a quella di indossare una maglia di Can, poiché il suo vestito sarà bagnato. Mentre cucinerà, il fotografo dirà alla sorella di Leyla di voler sapere tutto di lei sotto lo sguardo di Emre: quest’ultimo, senza farsi vedere dai due innamorati, correrà da Aylin.

Il figlio maggiore di Aziz dirà a Sanem di non aver paura e di non scappare da lui, invece Emre metterà al corrente la sua amante della complicità tra suo fratello e l’aspirante scrittrice. Quest’ultimo apparirà parecchio turbato, poiché avrà il presentimento che la giovane Aydin possa causargli dei grossi problemi se si deciderà a svelare la verità a Can.

Nello specifico, il secondogenito di Aziz non vorrà che Sanem faccia sapere a suo fratello di averlo aiutato a far fallire l’azienda di famiglia. Infine Aylin, messa in guardia da Emre, non ci penserà due volte ad organizzare un piano per far allontanare Can e Sanem, ovviamente con l'obiettivo di prendere il possesso della Fikri Harika una volta per tutte.