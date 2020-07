Diventa sempre più avvincente la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. I telespettatori italiani nelle prossime puntate assisteranno a uno scontro acceso tra Can Divit (Can Yaman) e il nuovo socio Enzo Fabri (Ozgur Ozberk).

L’imprenditore italo-francese non appena si alleerà con Aylin (Sevcan Yasar) farà perdere le staffe al fotografo, precisamente dopo aver fatto il possibile per farsi svelare da Sanem Aydin (Demet Özdemir) il suo profumo.

DayDreamer, trame turche: Enzo stringe un accordo con Aylin

Gli spoiler degli episodi in programma sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, svelano che la storia d’amore di Can e Sanem verrà ostacolata anche da Enzo Fabri.

Quest’ultimo sarà disposto a fare qualsiasi cosa per avere il profumo usato dall’aspirante scrittrice, che non avrà alcuna intenzione di svelargli la sua fragranza poiché si tratterà della stessa che aveva il giorno in cui ha conosciuto il fotografo. L’imprenditore italo-francese per riuscire nel suo intento si impossesserà del 20% delle azioni della Fikri Harika al fine di salvare l’azienda dalla bancarotta, non appena si scoprirà che Emre ha corrotto alcuni clienti.

Mentre Sanem sarà consapevole di dover ringraziare in qualche modo Enzo, l’uomo stringerà un accordo con Aylin visto che prometterà di cederle il pacchetto azionario ottenuto. In particolare la darklady, per tornare a lavorare nell’agenzia dei Divit, farà credere a Enzo di fargli scoprire qual è il profumo della sorella di Leyla.

La situazione prenderà una piega brutta durante una festa di compleanno, poiché Sanem sarà nuovamente sfuggente nei confronti di Fabri. Stufo di aspettare quest'ultimo su consiglio di Aylin preparerà un contratto da far firmare alla secondogenita degli Aydin per costringerla a cedere.

Can si scaglia contro Fabri, Sanem prepara un’essenza per il fotografo

A questo punto Enzo farà i conti con l’ira di Can che stanco delle sue continue intromissioni, oltre a dirgli di accontentarsi di un’altra essenza lo affronterà. Per proteggere la propria amata il fotografo preparerà un assegno del valore di 400.000 lire turche per riavere indietro le sue azioni, e caccerà in un bruttissimo modo Fabri dalla sua azienda pur sapendo di poter rischiare un nuovo tracollo finanziario.

Successivamente il figlio maggiore di Aziz, anche se in precedenza aveva promesso a Sanem di volergli rimanere soltanto amico, le farà sapere di non volere che il suo profumo sia rivelato a Enzo per il fatto che lo sente suo sin dalla prima volta che si sono incontrati.

L’aspirante scrittrice, speranzosa di avere un futuro al fianco di Can, arriverà a preparare un’essenza esclusiva proprio per lo stesso. Quest’ultimo, invece, sorprenderà la sorella di Leyla regalandole un motorino, per l’impegno dimostrato in una campagna pubblicitaria importante. Nel contempo non passeranno inosservati gli atteggiamenti di Enzo che farà capire di non volersi per niente arrendere: nello specifico l’imprenditore dimostrerà di voler far allontanare il primogenito di Divit e Sanem.