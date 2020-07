Le avventure dello sceneggiato turco Daydreamer - le ali del sogno sono sempre più movimentate. Prossimamente, un nuovo personaggio femminile si intrometterà tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir).

Si tratta di Ceyda (Gamze Topuz), la proprietaria dell’azienda di abbigliamento sportivo per cui il primogenito di Aziz realizzerà una pubblicità. La donna farà il possibile per far innamorare di lei il fotografo, quando lo stesso e l’aspirante scrittrice decideranno di avere un rapporto basato soltanto sull’amicizia. Sia la sorella di Leyla e Sanem, però, faranno fatica a non provare gelosia.

Daydreamer, trame turche: la sorella di Leyla speranzosa di tornare tra le braccia di Can

Nelle puntate dell'amata serie tv andate in onda su Canale 5 di recente, Sanem ha scoperto che Can è l’Albatros, colui che ha fatto breccia nel cuore pur avendole dato un bacio al buio. Le anticipazioni turche svelano che presto il fotografo rimarrà deluso dall’aspirante scrittrice, precisamente quando scoprirà che è stata lei ad aiutare Emre a sabotare ogni progetto della Fikri Harika. Il primogenito di Aziz non ci penserà due volte a mettere la parola fine alla sua storia d’amore con la sorella di Leyla, che farà di tutto per avere il suo perdono.

Nonostante ciò, Sanem continuerà a lavorare nell’azienda dei Divit e, oltre a diventare una sceneggiatrice, non si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre il fotografo.

Per tale ragione, la secondogenita degli Aydin accetterà di rimanere soltanto amica di Can, quando lo stesso si dirà disposto a rivolgerle di nuovo la parola.

Ceyda cotta del primogenito di Aziz, Sanem infastidita

In seguito, il figlio maggiore di Aziz farà fatica a nascondere la sua gelosia quando arriverà il modello Sinan, un vecchio compagno di scuola della sua ex.

Durante un servizio fotografico che vedrà anche la partecipazione di Osman, infatti, il fratello di Emre apparirà molto nervoso quando noterà la vicinanza tra Sanem e Sinan. Quest’ultimo farà subito i conti con l’ira di Can, e si accorgerà che l’uomo è innamorato dell’aspirante scrittrice. La sorella di Leyla, invece, pur non essendo felice della situazione venutasi a creare, continuerà a sperare di poter tornare ad essere la fidanzata del fotografo.

Nel contempo, la fanciulla dovrà stare attenta a Ceyda, la proprietaria di un’azienda di abbigliamento sportivo in collaborazione con Can. La nuova socia della Fikri Harika, dopo aver fatto capire di non essere indifferente al fascino del primogenito di Aziz, sarà decisa a conquistarlo.

Ceyda, non sapendo che la direttrice creativa Gamze è a conoscenza dell’interesse sentimentale che Sanem ha nei confronti di Can, troverà il momento giusto per provarci con il fotografo. Quest’ultimo, dopo numerose richieste accetterà di fare delle foto alla donna. Le attenzioni che la nuova arrivata rivolgerà a Can infastidiranno Sanem, che sarà presente ad ogni incontro dei due per non farsi sfuggire nulla.