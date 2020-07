Nuove anticipazioni su 'Daydreamer-Le ali del sogno' riguardano ciò che andrà in onda sugli schermi italiani nel corso delle prossime settimane. Can verrà a conoscenza dell'inganno e del tentativo di sabotaggio messo in atto da Emre ai danni dell'agenzia e del coinvolgimento di Sanem nella vicenda. Il fotografo reagirà malissimo a questo 'tradimento' e, infuriato, deciderà di cacciare il fratello dalla Fikri Harika e di lasciare Sanem.

Can scopre che Emre e Sanem hanno tramato alle sue spalle

Nel corso delle prossime settimane, la relazione tra Can Divit e Sanem si farà sempre più intensa, tanto che la ragazza non riuscirà più a nascondere all'uomo che ama di essere stata usata da Emre per sabotare l'agenzia pubblicitaria.

Per tale motivo, Sanem chiederà proprio ad Emre di svelare insieme la verità a Can, ma il minore dei Divit non sarà della sua stessa opinione, convinto che il fratello non li perdonerà mai. Tra Sanem ed Emre vi sarà una furiosa lite psull'argomento che verrà ascoltata da Can, il quale chiederà spiegazioni in primis alla giovane Aydin. Quest'ultima si vedrà costretta a rivelargli di essere stata complice di Emre nel sabotaggio sin dal suo arrivo in agenzia, tentando di raccontargli tutta la verità sulle bugie dette fino a quel momento.

Daydreamer, trame puntate turche: Can caccia Emre dall'agenzia di famiglia

Incredulo e furibondo per essere stato ingannato, Can non ascolterà fino in fondo ciò che avrà da dirgli Sanem, mentre chiederà al fratello la sua versione dei fatti.

Emre confermerà le parole di Sanem anche se riuscirà abilmente ad occultare il coinvolgimento di Aylin nella faccenda. A causa di tutto ciò, tra i due fratelli non mancheranno gli scontri nel prosieguo delle puntate di DayDreamer. Dalle anticipazioni infatti, si viene a sapere che Can deciderà di licenziare Emre, cacciandolo definitivamente dall'agenzia di famiglia.

Scontro tra Emre e Can, il fotografo lo licenzia definitivamente

Solo tra qualche tempo i fan italiani di DayDreamer assisteranno alla confessione di Sanem e alle conseguenze che ciò comporterà nella vita dei protagonisti. Gli spoiler rivelano che Emre, dopo la prima lite, si presenterà ugualmente in agenzia, dove avrà un altro acceso scontro con Can, questa volta di fronte a tutti i dipendenti.

Can, ancora in preda alla rabbia per essere stato preso in giro dal fratello, lo caccerà. Il minore dei Divit lascerà la Fikri Harika, non prima di dire a Can che non ha il potere di farlo fuori e promettendogli che tornerà.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda tra i due fratelli Dvit, si ricorda che la soap Daydreamer va in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 a partire dalle 14:45.