Nelle puntate della Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno in programma su Canale 5 la quarta settimana di luglio 2020, non mancheranno di certo colpi di scena. Gli spoiler annunciano che Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan) saranno in pensiero per la loro secondogenita Sanem Aydin (Demet Özdemir), poiché sospetteranno che si sia innamorata di Can Divit (Can Yaman) quando li vedranno parecchio complici.

Purtroppo, l’aspirante scrittrice rimarrà molto delusa dal primogenito di Aziz proprio quando dimostrerà di provare dei forti sentimenti per lo stesso. Scendendo nel dettaglio, la giovane avrà il cuore spezzato nell’istante in cui Guliz Yıldırım (Sibel Şişman) le confiderà che Polen (Kimya Gökçe Aytaç) si è trasferita a casa del fotografo poiché hanno deciso di condividere lo stesso tetto.

La sorella di Leyla non nasconderà la sua profonda delusione per quanto appreso e raggiungerà Ceycey al teatro, invece di recarsi alla festa di compleanno della storica fidanzata di Can.

DayDreamer, spoiler fino al 24/07: Nihat e Mevbike preoccupati

Ci sarà una novità per Osman, negli episodi che i telespettatori italiani vedranno da lunedì 20 a venerdì 24 luglio sempre a partire dalle 14:45. Il fratello di Ayhan verrà scelto come modello alla Fikri Harika per la sponsorizzazione dei prodotti biologici del signor Levent. Nonostante ciò, i dipendenti dell’azienda dei Divit dovrenno fare i conti con un inconveniente. In particolare, lo spot realizzato per la pubblicità di Orgatte dovrà essere girato di nuovo a causa di un guasto tecnico avvenuto durante le registrazioni precedenti.

A questo punto tutta la troupe si organizzerà nel migliore dei modi per produrre degli spot pubblicitari. I dipendenti della nota agenzia si vedranno addirittura costretti a trascorrere la notte nella struttura per lavorare all’alba.

Durante le riprese, Mevkibe e Nihat non faranno fatica ad accorgersi che Sanem si è presa una cotta per Can.

Nello specifico, i signori Aydin avranno il timore che loro figlia possa soffrire nuovamente e decideranno di architettare un piano per evitare che il loro presentimento trovi riscontro.

Sanem sconvolta, i dipendenti convinti che la sorella di Leyla sarà licenziata

Successivamente, Leyla e Guliz penderanno parte alla festa di Polen con indosso degli abiti eleganti: in tale circostanza la segretaria spiazzerà l'aspirante scrittrice facendole una rivelazione sulla vita sentimentale del loro datore di lavoro.

Guliz, oltre a dire a Sanem che presto il primogenito di Aziz andrà a convivere con Polen, le rivelerà che la coppia convolerà a nozze. La secondogenita degli Aydin, sconvolta, sceglierà di non partecipare al compleanno della rivale in amore, nella convinzione che Can ami ancora la sua ex fidanzata.

Infine, il macellaio Osman accetterà di lavorare per la compagnia dei Divit, mentre la sorella di Leyla si renderà protagonista dell’ennesimo errore. La fanciulla, a causa di un incidente, romperà la macchina fotografica di Can e in agenzia tutti crederanno che verrà licenziata.