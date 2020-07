Per uno storico personaggio della soap opera Una vita ci sarà una svolta positiva nelle prossime puntate italiane. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che anche se continuerà a soffrire per il decesso dell’amata moglie Celia (Ines Aldea) ritroverà la felicità tra le braccia di un’altra donna.

A far battere il cuore dell’avvocato sarà Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) la sua nuova domestica, e questa volta l’uomo sembrerà avere delle intenzioni serie visto che non si tratterà di una tresca clandestina passeggera com è successo in passato.

Una vita, spoiler: Felipe assume Marcia al suo servizio

Le anticipazioni degli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana dicono che Agustina tenterà il suicidio, a causa della diabolica alleanza stretta tra Genoveva e Ursula contro tutti gli abitanti. La domestica di Felipe si getterà dalla finestra della soffitta con l’intenzione di farla finita, e poiché sarà convinta di essere ad un passo dalla morte per via di una malattia incurabile. Non appena l’anziana donna si salverà pur avendo riportato delle ferite, Felipe apprenderà che in realtà la sua inserviente è sana. Nonostante ciò Agustina si vedrà costretta a stare a riposo per un lungo periodo dopo essere stata dimessa dall’ospedale: per tale motivo l’avvocato chiederà ad Ursula di trovargli una nuova domestica.

Felipe, dopo aver conosciuto tutte le probabile candidate, deciderà di assumere al suo servizio Marcia, una brasiliana che busserà all'improvviso alla sua porta proprio per lavorare. Alvarez Hermoso, oltre a sottolineare alla straniera di non avere nulla contro il colore nero della sua pelle, la farà alloggiare nella soffitta con le altre colleghe.

Alvarez Hermoso ama la sua nuova domestica, Genoveva vuole conquistare l’avvocato

Sin da subito Marcia non verrà vista di buon occhio dalle sue coinquiline, soprattutto da Ursula che sarà turbata per il fatto che Genoveva le aveva raccomandato di far entrare a casa di Felipe soltanto una persona fidata.

Successivamente, mentre Rosina, Susana e Felicia disprezzeranno la nuova domestica del vedovo di Celia quando si accorgeranno che non conosce bene lo spagnolo, Emilio e Camino si diranno disposti a dare qualche lezione alla fanciulla. Durante una solita giornata di lavoro, Sampaio, certa di essere da sola nella dimora di Felipe, utilizzerà il pianoforte dello stesso e canterà in portoghese. L’avvocato rientrerà nella propria abitazione e rimarrà affascinato dal talento della ragazza, soprattutto perché gli farà ricordare tutti i momenti in cui la sua compianta moglie suonava per lui. Marcia in imbarazzo per essere stata sorpresa dal proprio datore di lavoro, gli chiederà scusa e se ne andrà via di corsa.

Da questo momento in poi la brasiliana e Felipe intraprenderanno una vera e propria relazione, dopo essersi resi conto di provare gli stessi sentimenti. Purtroppo, gli spoiler anticipano che a causa del difficile passato della new entry e dell’interferenza di Genoveva disposta a fare qualsiasi cosa per conquistare l’avvocato, la nuova storia d’amore sarà destinata a naufragare. Precisamente, nel capitolo numero 1.118, la vedova di Alfredo Bryce potrà contare sull’aiuto di Ursula per far lasciare Felipe e Marcia.