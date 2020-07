I due protagonisti della Serie TV Daydreamer - Le ali del sogno dovranno affrontare parecchi ostacoli prima di essere del tutto felici. Gli spoiler turchi svelano che Can Divit (Can Yaman) prossimamente farà una scoperta bruttissima, proprio quando lui e Sanem Aydin (Demet Özdemir) decideranno di viversi il loro amore.

In particolare l’aspirante scrittrice confesserà al fotografo di aver tramato alle sue spalle, e quindi ai danni della sua azienda pubblicitaria a causa di Emre (Birand Tunca). Il primogenito di Aziz parecchio deluso dalla propria amata, non ci penserà due volte a lasciarla.

Daydreamer, trame turche: Sanem confessa la verità a Can

Nel corso degli episodi che i telespettatori italiani seguiranno su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione, Sanem farà di tutto per dimenticarsi di Can quando sarà assalita dai sensi di colpa per averlo ingannato. La giovane non riuscirà ad accettare il fatto di aver aiutato Emre a sabotare ogni progetto del fotografo. Nonostante ciò, l’aspirante scrittrice farà fatica a prendere le distanze dal primogenito di Aziz. La svolta arriverà quando Aydin e Can intraprenderanno una relazione dopo essersi dichiarati i reciproci sentimenti. Tuttavia, mentre il fotografo si dirà disposto a rendere pubblica la sua storia d’amore con Sanem, quest’ultima chiederà all'uomo di mantenere segreto il loro fidanzamento.

Can sceglierà però di confessare la verità ai futuri suoceri Nihat e Mevkibe: quest’ultima impedirà al fotografo di esporsi poiché durante la cena finirà in ospedale.

In seguito, precisamente al termine di una pubblicità girata al luna park, il figlio maggiore di Aziz dopo aver capito tramite una conversazione tra Sanem ed Emre che la sua amata lo lascerà senza farlo soffrire, esigerà subito delle spiegazioni dalla stessa.

La sorella di Leyla una volta messa alle strette da Can, si vedrà costretta a fargli sapere di avergli mentito sin da quando ha iniziato a lavorare alla Fikri Harika. Sanem oltre a svelare al suo capo di non essere mai stata impegnata con il macellaio Osman, gli dirà di aver agito contro di lui su richiesta di Emre quando si è introdotta nella sua abitazione per impossessarsi di alcuni documenti.

Emre cacciato dalla Fikri Harika, Can tronca il rapporto con Aydin

La fanciulla inoltre, sottolineerà a Can di avergli fatto credere che l’anello destinato ad Aylin fosse il suo soltanto per non far fallire il piano di suo fratello. Can completamente spiazzato dalle parole di Sanem, se ne andrà via per avere un chiarimento con Emre. A questo punto quest'ultimo troverà un escamotage per uscirne pulito, dopo aver appreso quanto accaduto grazie alla sorella di Leyla. Nello specifico Emre lascerà intendere al fratello di aver chiesto a Sanem di rubare una cartella per inviarla a loro madre, anche senza il suo consenso.

Agendo in questo modo quindi il Divit minore non dovrà spiegare a Can che in realtà si è impossessato della documentazione relativa alla nascita di una società con Aylin.

Infine, Emre verrà cacciato lo stesso dall'azienda di famiglia dal fratello, che stufo di sentire bugie troncherà ogni tipo di rapporto con Sanem.