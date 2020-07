Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Una vita (Acacias 38), riservano novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Ursula Dicenta interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro, la donna rimarrà da sola e cadrà in miseria, dopo che Telmo ha deciso di lasciare Calle Acacias. Ormai sul lastrico, Ursula non saprà dove andare, così approfitterà per alcuni giorni della casa vuota di Genoveva. Quest'ultima tornerà a Calle Acacias insieme a un uomo, Alfredo Bryce.

Ursula si sente tradita da Telmo

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dal 13 al 17 luglio, Ursula Dicenta si sentirà tradita da Telmo, poiché l'uomo deciderà di partire insieme a suo figlio Mateo. La donna resterà da sola e sarà sempre più disperata, tanto che finirà per vagare senza una meta per le strade di Acacias, dove sarà costretta a trascorrere anche la notte. In seguito Cesareo incontrerà Ursula per strada, l'uomo si renderà conto che Dicenta è caduta in disgrazia, così deciderà di avvisare immediatamente Agustina e Fabiana, riguardo le cattive condizioni della donna. Dopo aver appreso la notizia, le due donne saranno desiderose di aiutare la dark lady a trovare un riparo, ma per loro non sarà tanto facile riuscire a soddisfare i desideri di Ursula.

Felicia sospetta di Vittoriano

Felicia avrà strani sospetti su di un cliente, Vittoriano. La donna comincerà a pensare che l'uomo spacci banconote false, così consiglierà a Emilio di controllarlo il più possibile. Successivamente Ramon proporrà ad Antonito di appellarsi a un particolare articolo di legge, per evitare di arruolarsi e di dover partire per il militare.

Per far sì che la data legge abbia effetto, però, Ramon dovrà fingersi disabile. Nel frattempo Bellita Del Campo e José Dominguez permetteranno alla loro figlia Cinta di rimanere a Calle Acacias, soltanto a una condizione: la giovane dovrà seguire alcune lezioni da Arantxa. Quest'ultima oltre che dare lezioni a Cinta, dovrà controllarla tutti i giorni.

Genoveva trova Ursula nella sua casa

Genoveva tornerà ad Acacias insieme ad un uomo, Alfredo Bryce. Poi la donna si recherà presso la sua abitazione, ma al suo interno inaspettatamente troverà Ursula Dicenta. Quest'ultima, mentre Genoveva era lontana, aveva approfittato della situazione, visto che non aveva una casa dove dormire. Più tardi Genoveva farà cacciare Dicenta in malo modo dalle sue guardie, la donna non saprà più dove andare e cosa fare, così sarà costretta ad ammettere di aver mentito riguardo al lavoro, poi confesserà di essere assai disperata e di non avere altre soluzioni disponibili.