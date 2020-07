Le avventure della soap opera Una vita, a distanza di tempo, continuano a far crescere la curiosità dei telespettatori. Negli episodi in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, uno storico personaggio pagherà a caro prezzo il fatto di essersi avvicinato alla malvagia Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

L’uomo in questione è Liberto Seler (Jorge Pobes) che, oltre ad essere lasciato dalla moglie Rosina Rubio (Sandra Marchena) per averla tradita, finirà in prigione con una grave accusa a causa di Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) che lo denuncerà di adulterio. Dalle anticipazioni si evince che Liberto farà i conti con la giustizia quando sua zia Susana convincerà la madre di Leonor a dare una possibilità al suo matrimonio.

Scendendo nel dettaglio, nel capitolo numero 1.040 Rosina si renderà conto che suo marito potrebbe essere caduto in una vera e propria trappola, ma ormai sarà troppo tardi.

Una vita, trame: Rosina apprende dell’infedeltà del marito

Gli spoiler riguardanti gli avvenimenti che si verificheranno nelle trame delle puntate in programma su Canale 5 prossimamente, svelano che uno dei protagonisti dello sceneggiato vivrà dei momenti difficili. Tutto comincerà quando Rosina e Liberto rischieranno di cadere in miseria, come altri cittadini, dopo aver investito nella banca americana consigliata da Alfredo e Genoveva. Quest’ultima, non appena i paesani perderanno i propri risparmi, non ancora soddisfatta, sfogherà la sua rabbia sui coniugi Seler.

Desiderosa di vendicare il decesso di Samuel nel migliore dei modi, la darklady approfitterà della crisi tra Liberto e la madre di Leonor per agire.

Non appena Liberto verrà accusato dalla consorte di essere il colpevole dei loro problemi economici, Genoveva inizierà a confortare l’uomo fino a riuscire a farlo cadere tra le sue braccia.

A questo punto Salmeron, con l’aiuto di Ursula, si farà sorprendere nella propria abitazione da Casilda in compagnia del nipote di Susana. La domestica sconvolta per quanto accaduto avviserà subito Rosina dell’infedeltà del marito.

Liberto finisce in carcere, Lolita si schiera dalla parte di Genoveva

La crudeltà di Salmeron non si fermerà qui, visto che continuerà a portare avanti il suo piano diabolico anche quando Liberto verrà cacciato di casa dalla moglie.

In particolare, Alfredo si presenterà in commissariato e accuserà Seler di aver abusato della sua sposa. Liberto sfuggirà all’arresto per merito dell’intervento di Felipe, ma a stravolgere la situazione in negativo ci penserà un misterioso testimone. Il nipote di Susana, purtroppo, finirà dietro le sbarre del carcere proprio nell’istante in cui Rosina sarà intenzionata a perdonarlo.

Nonostante ciò, Liberto potrà contare sul sostegno dei vicini, poiché nessuno crederà che possa essersi approfittato di Genoveva. Quest’ultima, invece, avrà dalla sua parte Lolita, visto che prenderà le sue difese dopo averle fatto credere di essere stata maltrattata da Alfredo per averlo tradito. Nello specifico la nuora di Ramon, non sospettando affatto che Salmeron si sia procurata da sola delle ferite sul viso per ingannarla, si convincerà che la donna non possa fare nulla per far scagionare Liberto per via delle minacce di Bryce.