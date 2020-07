I due protagonisti assoluti della telenovela Daydreamer - le ali del sogno, nelle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, non riusciranno a rimanere amici. Le anticipazioni dicono che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo essersi allontanati non riusciranno a frenare la reciproca attrazione.

Il fotografo, pur essendosi promesso di non gettarsi nuovamente tra le braccia dell’aspirante scrittrice, dopo averle preso il viso tra le mani in una situazione divertente, le darà un bacio che sancirà una vera e propria riappacificazione. Il fratello di Emre e la secondogenita degli Aydin torneranno a essere fidanzati, ma di comune accordo preferiranno non far sapere a nessuno del loro ritorno di fiamma.

Daydreamer, anticipazioni turche: Can continua ad avere occhi soltanto per Sanem

Nei prossimi episodi dello sceneggiato turco Can metterà fine alla sua storia d’amore con Sanem, quando apprenderà che ha aiutato, anche se inconsapevolmente, suo fratello Emre e Aylin a sabotare qualsiasi progetto della Fikri Harika. Il fotografo, dopo aver preso le distanze dall'aspirante scrittrice, deciderà di avere soltanto un rapporto amichevole con lei. In seguito, precisamente quando il figlio minore di Aziz avrà un incidente automobilistico, Can avrà ancora una volta al suo fianco Sanem. Il primogenito del Divit si renderà conto di non aver smesso di amare la sorella di Leyla, soprattutto nel momento in cui vedrà la sua complicità caratteriale con il modello Sinan durante un servizio fotografico.

Quest’ultimo scatenerà la gelosia del fotografo, ma alla fine si rivelerà essere un ex compagno di elementari di Sanem.

Dagli spoiler si evince che entrerà in scena anche Ceyda, la proprietaria di un’azienda per cui Can dovrà realizzare una pubblicità: anche in tale circostanza quest’ultimo avrà occhi soltanto per la figlia degli Aydin.

In particolare Sanem avrà il compito di presentare l’idea della Fikri Harika nel bel mezzo di una festa organizzata proprio per far conoscere il progetto.

Aylin tenta di sabotare un nuovo progetto della Fikri Harika; il fotografo e Sanem tornano insieme

Per l’ennesima volta Sanem farà i conti con Aylin, appena tornata a lavorare nell'agenzia dei Divit dopo aver ottenuto il 20% delle azioni da Enzo Fabbri.

L'antagonista farà scomparire dal computer della rivale la presentazione. Fortunatamente l’aspirante scrittrice, grazie alla sua memoria fotografica, riuscirà a fare lo stesso una bella figura dopo essere salita sul palco, sotto lo sguardo di Can che sarà molto orgoglioso di lei.

A questo punto Sanem si vedrà costretta a recarsi in bagno a causa di Aylin che le farà macchiare il vestito con del vino. Quest’ultima, non ancora contenta, si metterà d'accordo con una cameriera per chiudere la sua rivale nella toilette. Non appena noterà l'assenza di Sanem, Can si metterà subito alla ricerca della ragazza e la troverà intenta ad arrampicarsi fuori dalla finestra del bagno. Il fotografo la aiuterà e la sorprenderà dandole un bacio sulle labbra, che verrà subito ricambiato.

Can e Sanem tornano quindi insieme, ma ancora una volta decideranno di vivere la loro relazione in segreto per non alimentare pettegolezzi.