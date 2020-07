Nuove indiscrezioni non positive su una delle coppie che si è formata nell'ultima stagione di U&D. Secondo quello che ha riportato Deianira Marzano su Instagram, la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sarebbe finita ma l'annuncio dovrebbe essere dato in tv a settembre. A confidare i risvolti negativi che ha avuto la sua frequentazione con la dama torinese, sarebbe stato lo stesso Sirius in una breve chiacchierata avuta con una fan per strada.

Gemma e Nicola lontanissimi dopo U&D

Che la storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non procedesse nel migliore dei modi, lo si era intuito dalle esternazioni poco romantiche che il ragazzo ha fatto nei giorni scorsi sui social network.

Ora che Uomini e donne è in vacanza per almeno un altro mese abbondante, sembra che il 26enne ufficiale di Marina abbia deciso di confidarsi con i suoi follower di Instagram o con i fan che incontra per strada.

In queste ore, infatti, Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione che una persona le ha inviato in rete dopo aver chiacchierato per un po' con il protagonista del Trono Over.

Sul profilo dell'influencer napoletana, infatti, è possibile leggere: "Ho incontrato Sirius e ci siamo fatti la foto insieme. Ovviamente gli ho chiesto di Gemma e lui mi ha risposto che è una perdita di tempo".

Qualora queste fossero state le vere parole del cavaliere, sarebbero ridotte al minimo le possibilità che la frequentazione con la dama 70enne possa proseguire anche lontano dai riflettori.

Notizie certe all'inizio della prossima stagione di U&D

Il dialogo che una fan avrebbe avuto con Nicola di recente, si sarebbe concluso con un appuntamento che il ragazzo avrebbe dato alla sua interlocutrice per sapere con certezza come andrà a finire tra lui e Gemma.

"Mi ha anche detto che a settembre si lasceranno definitivamente", si legge nella segnalazione che Deianira ha condiviso sul suo profilo Instagram nel primo pomeriggio di oggi.

Insomma, stando a questo rumors, la conoscenza tra la Galgani e Vivarelli sarebbe già finita ma l'annuncio ufficiale non sarà dato prima dell'inizio della nuova stagione di U&D, quella che debutterà dopo l'estate su Canale 5.

Sapendo che il rapporto tra Sirius e la dama torinese è cominciato davanti alle telecamere del dating-show Mediaset, è ipotizzabile che la redazione abbia chiesto ad entrambi di non anticipare nulla di quello che sta accadendo tra loro per non rovinare l'effetto sorpresa ai telespettatori quando la trasmissione riprenderà la sua regolare messa in onda.

I no di Gemma e il ritorno nel parterre di U&D

Le voci di una presunta crisi in corso tra Gemma e Nicola, hanno cominciato a circolare un paio di settimane fa, quando il ragazzo si è mostrato solo e triste in un resort dove si era recato per il fine settimana.

Ai fan che gli hanno chiesto dove fosse la Galgani e perché non si facevano più vedere insieme, al tempo Vivarelli rispose: "Io l'ho invitata tante volte ma mi ha sempre detto no. Io più di questo non posso fare. Vorrei fosse qui".

Qualche giorno dopo il 26enne cavaliere di U&D Over ha replicato ad alcuni commenti dei curiosi sul suo discusso legame con la torinese: a chi gli ha domandato che fine avesse fatto la protagonista del dating-show, il giovane ha detto che vorrebbe saperlo anche lui perché vorrebbe vederla ma lei si rifiuta.

"Mi manca", ha chiosato l'ufficiale di Marina poco prima di imbattersi nella persona che in queste ore ha riportato la loro conversazione alla Marzano.

Insomma, per avere la certezza che tra Gemma e Sirius è davvero tutto finito, pare si debba aspettare metà settembre, quando riprenderà la messa in onda del programma che ha dato fama e popolarità ad entrambi.