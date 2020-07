Ci sono sempre novità nelle avventure della soap opera iberica Una vita. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno prossimamente, svelano che Rosina Rubio (Sandra Marchena), dopo essersi rifiutata di salvare il suo matrimonio con Liberto Seler (Jorge Pobes) per essere stata tradita, rivedrà un amico di gioventù.

Si tratta di Ignacio Pedraza (David Garcia), che giungerà ad Acacias 38 proprio quando la madre di Leonor e il nipote di Susana non staranno più insieme. La vicinanza tra il collezionista e Rosina ovviamente infastidirà parecchio Liberto.

Una vita, spoiler: Rosina caccia di casa il marito, Liberto denunciato da Alfredo

Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 prossimamente Genoveva, non ancora contenta di aver fatto cadere in rovina tutti gli abitanti, farà di tutto per far separare una storica coppia. La dark lady, desiderosa di vedere soffrire coloro che si sono rifiutati di aiutare lei e il defunto Samuel in passato, prenderà di mira Liberto e Rosina. Salmeron approfitterà di quando i due coniugi saranno in crisi per aver perso tutti i loro risparmi, dopo aver investito del denaro nel Banco Americano di cui Alfredo Bryce è socio. Il nipote di Susana, non appena sua moglie lo offenderà arrivando a dargli addirittura del mantenuto, accetterà di presentarsi a casa di Genoveva e si lascerà sedurre dalla stessa.

Quest’ultima e Liberto verranno sorpresi da Casilda, grazie allo zampino di Ursula.

La domestica, a questo punto, avviserà immediatamente la propria padrona Rosina, che quando scoprirà del tradimento del marito non ci penserà due volte a cacciarlo di casa. La madre di Leonor non avrà alcuna intenzione di riaccogliere colui che ha sposato, nemmeno nell’istante in cui verrà denunciato da Alfredo con l’accusa di aver abusato di Genoveva.

I coniugi Seler si lasciano, arriva Ignacio ad Acacias 38

La situazione si complicherà ulteriormente nonostante Liberto verrà scagionato per merito di Felipe, che lo farà tornare in libertà su cauzione in attesa del processo. Rosina però farà un passo indietro, visto che consentirà al consorte di tornare a vivere sotto il suo stesso tetto quando Felipe le farà intendere che il giudice potrebbe essere più clemente vedendo che la moglie si schiera dalla sua parte.

Con il passare dei giorni il nipote di Susana, dopo essersi accorto di non avere alcuna possibilità per farsi perdonare in modo definitivo dalla consorte, non avrà altra scelta oltre a quella di lasciare l’appartamento di Acacias 38. Pur essendo ancora innamorati, Rosina e Liberto si diranno addio in concomitanza con l’arrivo in paese di Ignacio Pedraza: quest’ultimo si rivelerà essere il collezionista che contatterà Seler per vendergli alcuni libri di valore.

La new entry, dopo aver messo piede nel quartiere iberico, riconoscerà subito Rubio, visto che in passato sono stati amici. La complicità tra Rosina e Ignacio non sfuggirà a Casilda, che non perderà tempo per confidarsi con le altre cameriere della soffitta.

Per finire Pedraza dimostrerà di essere molto interessato a Rosina, invece Ramon inviterà i vicini a fare degli investimenti in una compagnia di assicurazioni per risolvere i loro problemi economici.