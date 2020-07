Gli intrighi presenti nella soap opera Daydreamer - le ali del sogno, continuano a generare tanta tensione tra i protagonisti. Nell’ultima puntata trasmessa su Canale 5 prima della pausa di ferragosto, ovvero il 7 agosto 2020, ci saranno, come di consueto, dei colpi di scena. Le anticipazioni dicono che si assisterà al primo litigio da fidanzati tra Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman). L’aspirante scrittrice si scontrerà con il fotografo, dopo aver lavorato alla sceneggiatura romantica per promuovere delle auto. Nello specifico, il primogenito di Aziz farà arrabbiare la propria amata per il fatto che sceglierà la campagna pubblicitaria di un altro dipendente invece della sua.

La signora Mevkibe Aydin (Ozlem Tokaslan), invece, farà prendere un grosso spavento sia ai propri cari che a Can nel corso dei festeggiamenti del suo trentesimo anniversario di matrimonio. La madre di Sanem e Leyla, durante la cena, dovrà recarsi in fretta al pronto soccorso a causa del marito Nihat (Berat Yenilmez) che le farà trovare un anello in una delle polpette.

Daydreamer, spoiler del 7/08: Sanem e Can litigano

Nell’episodio della serie tv che i telespettatori italiani seguiranno venerdì 7 agosto 2020, Sanem sarà alle prese con il suo primo testo copywriter. Purtroppo, non appena il suo progetto verrà rifiutato per non essere risultato abbastanza romantico, l’aspirante scrittrice litigherà con Can.

Pur avendo avuto una discussione accesa con la sorella di Leyla, il fotografo si recherà a casa della stessa per essere presente per l'anniversario di matrimonio dei genitori della fanciulla.

Il fotografo cena a casa degli Aydin, Mevkibe portata d’urgenza in ospedale

Il primogenito di Aziz in occasione dell’evento indosserà un bellissimo completo scuro e durante la cena cercherà di coccolare Sanem senza farsi vedere.

Nell’abitazione di quest’ultima metterà piede anche Muzzaffer, che non avendo rinunciato all’idea di voler conquistare la sorella di Leyla, cambierà addirittura il suo aspetto.

Ad un certo punto ci sarà uno spiacevole imprevisto: l’attenzione si concentrerà su Mevkibe che rischierà di soffocare dopo aver ingerito, senza accorgersene, il gioiello che Nihat voleva regalarle e che aveva nascosto nel cibo preparato dalla sua amata per farle capire di non essersi dimenticato del giorno in cui si sono sposati.

La signora Aydin, per fortuna, sarà fuori pericolo dopo essere stata portata di corsa in ospedale con l’auto del fratello di Emre, ma si vedrà costretta a sottoporsi ad una piccola operazione per non avere dei problemi in futuro.