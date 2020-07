Le trame turche di DayDreamer - Le ali del sogno svelano che nel corso delle prossime puntate della Serie TV scoppierà la passione tra Can Divit e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). I due giovani dimostreranno di non riuscire a stare più lontani nonostante le varie intromissioni da parte di Polen e dell'astuta Aylin (Sevcan Yasar). In questo frangente l'aspirante scrittrice scoprirà che il fotografo è in realtà l'Albatros.

DayDreamer - Le ali del sogno: Sanem è innamorata di Can

Le anticipazioni della serie tv turca, delle puntate in programma prossimamente su Canale 5, svelano che Sanem capirà di essere veramente innamorata di Can, tanto da non lasciarsi scoraggiare delle interferenze di Polen, la sua ex fidanzata.

La sorella di Leyla organizzerà un piano per impedire alla sua rivale d'incontrare da sola il suo ex fidanzato, per questo motivo preparerà una festa di compleanno per Polen, dove inviterà tutti i dipendenti della Fikri Harika. In questo frangente non mancheranno i colpi di scena, che porteranno alla svolta della storyline. L'aspirante scrittrice si rifiuterà di partecipare all'evento nonostante fosse stata una sua idea in quanto, dopo aver parlato con l'assistente Guliz, scoprirà che la rivale ha portato tutti i suoi effetti personali in casa di Divit: Sanem penserà che il fotografo e Polen hanno intenzione di andare a convincere dopo essersi riappacificati.

Divit abbandona la festa di compleanno di Polen

Secondo gli spoiler di DayDreamer, degli episodi in programma a breve sui teleschermi italiani, Sanem sarà molto afflitta per la presunta rappacificazione tra Polen e l'ex, per questo motivo raggiungerà Ceycey (Anil Çelik) nello stesso teatro in cui era stata baciata dall'Albatros.

Sapendo da Guliz (Sibel Sisman) che Sanem non è presente alla festa per Polen, e scoprendo che si trova in teatro, Can indosserà lo smoking che aveva indossato la sera stessa che l'aveva baciato e deciderà di abbandonare su due piedi la festa di compleanno dell'ex per raggiungere in tutta fretta il teatro.

Sanem e l'Albatros si baciano

In teatro Sanem ripenserà ai momenti vissuti alla Fikri Harika fino al bacio al buio con l'affascinante Albatros. Poco dopo la giovane, visibilmente emozionata, salirà sul palco dove sarà raggiunta da Can Divit. Durante l'incontro Sanem capirà dalle scarpe che il suo Albatros non è niente di meno che il fratello di Emre. Alla fine i due innamorati non potranno più reprimere la passione che provano l'uno nei confronti dell'altra, tanto da scambiarsi un vero romantico bacio.