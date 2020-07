Continua lo strepitoso successo di Daydreamer - Le ali del sogno sui teleschermi Mediaset. Le trame della Serie TV turca, in programma dal 6 al 10 luglio su Canale 5 rivelano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) deciderà di licenziarsi dall'agenzia pubblicitaria Fikri Harika dopo un scontro con Emre. In seguito, l'aspirate scrittrice vedrà Can Divit insieme alla fidanzata Polen.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntate 6-10 luglio: Sanem si licenzia

Le anticipazioni di Daydreamer, inerenti alle nuove puntate trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 luglio sui teleschermi di Canale 5 annunciano importanti novità per i fan della serie tv turca.

Scendendo nel dettaglio, Sanem deciderà di licenziarsi dalla Fikri Harika, mettendo Can in una posizione difficile. L'aspirante scrittrice minaccerà di raccontare tutta la verità dopo aver messo Emre (Birand Tunca) con le spalle al muro.

Ma ecco, che il fotografo coinvolgerà la sorella di Leyla (Öznur Serçeler) nella campagna per un allevamento di polli, in realizzazione nella sua agenzia pubblicitaria dopo aver saputo che era stata una sua idea. In questo frangente, il rapporto tra Can e Sanem precipiterà, tanto che la ragazza deciderà di giocarsi il tutto per tutto. In particolare, la figlia di Nihat andrà a casa di Divit in quanto ha deciso di confessargli i suoi sentimenti e la verità sul piano di Emre, se le cose non andassero per il verso sperato.

L'Aydin trova Can insieme a Polen

Dagli spoiler di Daydreamer - Le ali del sogno, in programma prossima settimana (6-10 luglio) sul canale del Biscione si apprende che Sanem si troverà davanti ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere una volta giunta all'abitazione del fotografo. L'Aydin, infatti, vedrà Polen in compagnia di Can, nonostante quest'ultimo le aveva detto che era tornato single.

Nel frattempo Mevkibe (Ozlem Tokaslan) deciderà di mettersi in affari, strappando il negozio a Nihat (Berat Yenilmez). Quest'ultimo, a questo punto, chiederà a Muzaffer (Cihan Ercan) di aprire un'attività di kofte vegane insieme a lui. Inoltre l'uomo cercherà di coinvolgere Osman in questo progetto imprenditoriale.

La decisione dei tre uomini avrà un incredibile successo, suscitando la gelosia della madre di Leyla.

Levent arriva alla Fikri Harika

Deren e Ceycey cercheranno di convincere la sorella di Leyla a tornare a lavorare per la Fikri Harika. A tal proposito, nell'azienda farà il suo arrivo Levent, il quale chiederà a Divit la produzione dei suoi prodotti organici, basandosi su di un progetto elaborato dall'Aydin. Purtroppo il nuovo arrivo creerà dei fastidi a Sanem e Can, mentre Polen cercherà di conquistare quest'ultimo. In attesa di vedere questi appuntamenti in tv, si ricorda che la prima e unica stagione della soap opera può essere rivista in modalità streaming su Mediaset Play.