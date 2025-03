Nazan inviterà sua zia a lasciar andare suo nipote per sempre nelle prossime puntate di Tradimento: "Dobbiamo seppellire Behram", dirà in lacrime. Infatti i medici dichiareranno ormai nulle le funzioni cerebrali di Behram che respirerà solo grazie alle macchine. La situazione sarà irreversibile, ma Nazan si rifiuterà di staccare la spina. Dopo la richiesta di Nazan, Mualla spiegherà che dopo aver seppellito Behram Oylum andrebbe via e porterebbe con sé anche suo nipote.

Behram in stato vegetativo irreversibile

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Behram sarà raggiunto da un colpo di arma da fuoco e le sue condizioni saranno gravissime.

Il marito di Oylum, infatti, sarà ridotto in stato vegetativo. I medici non daranno alcuna speranza alla famiglia e spiegheranno che la situazione è irreversibile, tanto che dichiareranno la morte cerebrale. Mualla, la madre di Behram, sarà disperata e non si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre suo figlio. Quando il medico suggerirà di staccare i macchinari che lo tengono in vita, Mualla deciderà di portare Behram a casa. Nonostante tutto, Oylum non sarà libera di vivere la sua vita e pur di stare accanto al piccolo Can dovrà accettare le condizioni di Mualla e restare con la famiglia di Behram. Per la ragazza non sarà affatto facile, ma si rassegnerà alla sua nuova vita, soprattutto perché potrà contare sul sostegno di Kahraman, il cugino di Behram che per lei nutrirà un sincero sentimento.

In tutto questo tempo, Oylum non smetterà di pensare a Tolga, ma sarà anche consapevole del fatto che lasciarsi andare con lui significherebbe perdere il suo amato bambino. Mualla porterà avanti la famiglia e gli affari sperando ogni giorno in un miracolo, ma Behram non darà segni di vita.

I progetti di Mualla per Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, Nazan sarà in pena per suo cugino ma non avrà nessuna speranza in un risveglio.

Una sera, la donna piangerà al capezzale di Behram e pur di non vederlo più in quello stato sarà tentata di spegnere le macchine, ma non lo farà per rispetto nei confronti di Mualla. Quando sarà da sola con sua zia, però, Nazan le parlerà con il cuore in mano e proverà a farla ragionare. "Un miracolo non accadrà", dirà in lacrime, "Dobbiamo seppellire Behram".

Mualla, a quel punto, svelerà le sue vere intenzioni a Nazan: "Aspettiamo che Oylum dica sì a Kahraman", dirà. In un primo momento, Nazan non capirà le parole di sua zia e Mualla le spiegherà di aver notato il feeling tra Oylum e Kahraman. "Oylum sposerà Kahraman e io non perderò mio nipote", dirà la donna. "Se seppelliamo Behram", aggiungerà, "Oylum andrà via con suo figlio il giorno dopo". Mualla non rinuncerà facilmente al suo erede e sognerà che un giorno possa essere Can a guidare la famiglia dei Dicleli.

Tolga e Oylum divisi nonostante l'amore

Nelle puntate in onda in Italia, Behram ha appena imposto a Oylum il fidanzamento. Mualla è arrivata a Istanbul per vedere suo figlio e conoscere sua nuora.

Il destino della figlia di Guzide è ormai segnato, anche se lei ama Tolga. Quest'ultimo, nel frattempo, ha saputo che Oylum aspetta un figlio ed è rimasto sconvolto dalla notizia. Seli ha notato il suo dispiacere e lo ha accusato di mentire con lei. La reazione di Tolga è stata brusca e il ragazzo non ha esitato a umiliare Selin: "Vai via, non hai orgoglio?", le ha detto. La ragazza si è sentita ferita ed è andata via, chiedendo a Tolga di non cercarla più.