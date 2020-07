Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV di successo del pomeriggio di Canale 5. Le trame delle puntate che verranno trasmesse a breve, svelano che la Fikri Harika sarà sull'orlo della bancarotta a causa dello scandalo di alcune tangenti. Per questo motivo, per salvare l'agenzia pubblicitaria di Can Divit (Can Yaman), Sanem Aydin deciderà di accordarsi con Enzo Fabbri.

DayDreamer: Can caccia Emre dalla Fikri Harika

Le anticipazioni di DayDreamer, delle puntate in programma prossimamente su Canale 5, annunciano che Sanem riceverà un'allettante proposta lavorativa da Fabbri.

Tutto inizierà quando l'aspirante scrittrice confesserà al fotografo di aver aiutato Emre, rubandogli alcuni fascicoli importanti dell'agenzia pubblicitaria. Per questo motivo Can non riuscirà più a fidarsi della ragazza, tanto da troncare con lei ogni rapporto. I problemi non finiranno qui, visto che la Fikri Harika sarà coinvolta in uno scandalo di tangenti e Can caccerà il fratello dall'agenzia dopo aver scoperto che è il responsabile di questa delicata questione. L'uomo risparmierà il licenziamento a Sanem sottolineando che lavorerà al suo servizio finché non avrà restituito tutte le 40.000 lire turche che le ha offerto suo fratello per fare la spia.

Fabbri vuole che Sanem produca per lui il suo profumo

Secondo gli spoiler di DayDreamer, l'italo-francese Fabbri proporrà a Sanem di accompagnarla a casa al termine di una faticosa giornata lavorativa. Durante il tragitto le proporrà di entrare a far parte dell'agenzia di cosmetici per produrre il solito profumo che lei stessa usa.

A questo punto la ragazza rivelerà a Fabbri di aver concluso la relazione amorosa con Can, mostrandosi indecisa se accettare oppure no l'offerta, soprattutto perché il profumo richiesto è lo stesso che aveva indosso il giorno in cui ha baciato l'Albatros dietro le quinte del teatro.

Aydin vuole salvare l'agenzia pubblicitaria dalla bancarotta

Gli affari alla Fikri Harika precipiteranno improvvisamente, tanto che l'agenzia sarà a un passo dal fallimento. Alla fine Sanem, presa dai sensi di colpa, accetterà l'offerta di Enzo Fabbri, ma a una condizione: dovrà aiutare Can a risollevare le sorti dell'agenzia. L'imprenditore accetterà le volontà della sorella di Leyla acquistando il 20% delle azioni della Fikri Harika. Dall'altro canto Can perderà il lume della ragione quando verrà a sapere che Sanem si è accordata con Fabbri. Tuttavia i telespettatori dovranno stare attenti alle mosse di Aylin, che studierà un piano per interagire con Fabbri, disturbando nuovamente il fotografo.