Nuovo spazio dedicato a Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca che ha stregato milioni di telespettatori in Italia. Gli spoiler turchi in onda a breve su Canale 5 annunciano che ci saranno brutte notizie per Can Divit. Il fotografo, infatti, scoprirà che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) ha aiutato suo fratello Emre (Birand Tunca) a mandare in crisi la Fikri Harika.

DayDreamer - Le ali del sogno: Can e Sanem iniziano una storia d'amore

Le anticipazioni di Daydreamer in programma nelle prossime settimane su Canale 5 segnalano che Sanem tenterà in ogni modo di prendere le distanze da Can, in quanto si sente in colpa per aver tramato alle sue spalle, collaborando con Emre alla rovina della Fikri Harika.

Nonostante questo, la sorella di Leyla non riuscirà a stare tanto lontana dall'affascinante fotografo, arrivando a confessargli i suoi sentimenti. Dopodiché i due giovani decideranno di iniziare una storia d'amore, che li porterà ad avere diversi punti di vista. Difatti, Divit avrà intenzione di rendere pubblica la loro relazione, mentre Aydin chiederà all'Albatros ancora un po di discrezione, in quanto teme la reazione di Emre. Ma l'uomo vorrà essere sincero con Mevkibe e Nihat, accettando di partecipare a una cena a base di squisite polpette. Purtroppo l'evento sarà funestato da una tragicomica fuga al pronto soccorso, che farà cambiare idea a Can.

Divit scopre che Aydin è la spia

Le trame della serie tv turca rivelano che Can chiederà una spiegazione convincente dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra Sanem e Emre durante un spot pubblicitario girato al luna park.

Qui il fotografo scoprirà che la sorella di Leyla ha intenzione di lasciarlo. La giovane, a questo punto, capirà che è arrivato il momento di raccontare tutta la verità dal primo giorno che è arrivata alla Fikri Harika. In dettaglio, Divit apprenderà che Aydin non è mai stata fidanzata con il macellaio Osman e di aver rubato la cartellina rossa in casa sua su ordine di suo fratello.

Una rivelazione che susciterà lo sdegno di Can, il quale capirà che Sanem non era altro che la spia di Emre.

Emre viene cacciato dalla Fikri Harika

Successivamente il figlio maggiore di Aziz fuggirà precipitosamente per andare alla ricerca di suo fratello. Purtroppo quest'ultimo uscirà indenne dallo scontro, in quanto era stato avvisato da Sanem dell'accaduto.

Emre, infatti, eviterà che Can scopra che sta creando un'azienda con Aylin. Tuttavia, il maggiore dei Divit non accetterà scuse, tanto da cacciarlo dalla Fikri Harika. Stessa sorte sarà riservata all'Aydin, che sarà lasciata in tronco dall'uomo. Come avanzerà la story-line? In attesa di saperlo, si ricorda che la serie tv è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.