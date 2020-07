Nel corso dei prossimi mesi i fan italiani di Beautiful assisteranno a una svolta riguardante Katie la quale, in fin di vita a causa di un'insufficienza renale, verrà salvata da Flo, grazie a una donazione di rene. In un primo momento, la giovane vorrà rimanere nell'anonimato e solo dietro sollecitazione di Shauna e della dottoressa Davis confesserà a Katie e a tutta la famiglia Logan di essere lei il donatore anonimo. Mentre Katie le sarà grata per il gesto che le ha ridato la vita, Brooke e Hope non riusciranno a perdonare la Fulton per tutto il male fatto in occasione dello scambio di culle.

Beautiful, trame americane: Katie riceve un rene da un donatore anonimo

Dalle anticipazioni provenienti dagli Usa si viene a sapere che Katie rischierà di morire a causa di una grave insufficienza renale. Sarà una lotta contro il tempo per trovare un donatore compatibile, ma il test effettuato sulle sorelle Logan e Hope darà esito negativo. Disperata all'idea di non poter veder crescere il piccolo Will, Katie sembrerà avvicinarsi al suo tragico destino. Venuta a sapere delle condizioni di Katie e spronata da Shauna, Flo deciderà di sottoporsi al test di compatibilità, risultando idonea alla donazione. Decisa ad aiutare la zia Katie, Flo deciderà di mantenere l'anonimato nel timore che il suo dono non venga accettato a causa dei dissapori con la famiglia Logan, dopo quanto accaduto con Beth.

Katie scoprirà con gioia che un misterioso donatore ha accettato di aiutarla.

Flo svela a Katie di averle donato il rene, Brooke furiosa

Mentre Katie verrà sottoposta con successo al trapianto, Brooke penserà che il misterioso donatore sia una sorta di angelo, disposto ad aiutare la sorella senza volere nulla in cambio.

Shauna e la dottoressa intanto insisteranno affinché Flo riveli la sua identità a Katie. Dopo molte titubanze, la giovane accetterà e si paleserà nella stanza di ospedale della zia, la quale scoprirà in questo modo che è stata proprio Flo a salvarle la vita con la sua donazione. Tutta la famiglia rimarrà allibita dalla notizia e, mente Katie sarà grata alla nipote per il suo gesto altruistico, Brooke e Hope saranno del parere contrario.

In particolare, la moglie di Ridge esprimerà tutto il suo astio verso Flo e, seppur grata per quanto fatto per Katie, le dirà che questo non farà sì che ottenga il suo perdono. Il male fatto in occasione dello scambio di culle non sarà ancora dimenticato.

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulla vicenda, si ricorda che la soap tv Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.