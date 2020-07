Torna l'appuntamento con le anticipazioni settimanali DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman nelle vesti di un affascinante fotografo diventato proprietario di un'agenzia pubblicitaria al posto del padre Aziz. Gli spoiler inerenti ai nuovi episodi trasmessi da lunedì 20 a venerdì 24 luglio anticipano che ci saranno degli imprevisti durante la registrazione della pubblicità Orgatte. In particolare, Osman diventerà un modello per sostituire un attore, vittima di un'indisposizione. Sanem (Demet Ozdemir), invece, scoprirà il futuro amoroso di Can Divit durante una conversazione con Guliz.

La giovane apprenderà che Polen è tornata nella vita del fotografo.

DayDreamer, anticipazioni 20-24 luglio: Osman modello per la Fikri Harika

Le anticipazioni di DayDreamer indicano che Osman prenderà il posto di un modello, vittima di un inconveniente nella realizzazione di uno spot pubblicitario. Il macellaio si dimostrerà molto abile, tanto da ricevere le congratulazioni degli addetti. Nonostante questo, il filmato dovrà essere rifatto in quanto è andato distrutto per un problema tecnico. Per tale ragione, Can chiederà a tutti i dipendenti della Fikri Harika di ritrovarsi la mattina successiva all'alba, invitandoli a soggiornare in un hotel poco distante dal set. Sarà in questa circostanza che Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan) capiranno che Sanem si è presa una cotta per l'affascinante fratello di Emre (Birand Tunca).

Di conseguenza, i signori Aydin saranno molto in ansia per la secondogenita, in quanto non vogliono che soffra per amore. Infine, la coppia deciderà di organizzare un piano per tenere lontana l'aspirante scrittrice da Divit.

Sanem scopre che Can è tornato con Polen

Nei nuovi appuntamenti di Daydreamer visibili prossima settimana (20-24 luglio) in Italia, Sanem sarà sorpresa da una rivelazione di Guliz.

La giovane, infatti, scoprirà che Can ha dato un'altra chance a Polen, tanto da pensare ai fiori d'arancio con lei. In contemporanea a tutto questo, Osman accetterà di solcare il set, vincendo l'iniziale titubanza. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la sorella di Leyla (Öznur Serçeler) combinerà un bel pasticcio ai danni di Divit.

Aydin, infatti, scaraventerà in terra l'apparecchio fotografico di Can. Di conseguenza, molti lavoratori dell'agenzia pubblicitaria temeranno che la giovane perda il posto di lavoro.

In attesa di vedere come proseguirà questa story-line, si ricorda che lo sceneggiato turco con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir può essere visto in diretta streaming oppure in modalità on-demand sul sito Mediaset Play.