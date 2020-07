Interessanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Daydreamer che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le trame turche della serie tv narrano che Emre Divit e suo fratello Can avranno modo di chiarirsi. In particolar modo, il contabile chiederà scusa al fotografo per i problemi commessi alla Fikri Harika.

Daydreamer: Emre coinvolto in un incidente automobilistico

Secondo le anticipazioni di Daydreamer tratte dalla Turchia, Emre resterà coinvolto in un drammatico incidente automobilisticoi. Tutto inizierà quando Aylin utilizzerà le sue vili macchinazioni per far entrare il fidanzato in possesso del 40% delle azioni della Fikri Harika.

In pratica, la Yuksel contatterà Huma per chiederle di lasciare la gestione del suo pacchetto azionario al suo secondogenito, in quanto Can sta facendo di tutto per mettere in crisi l'agenzia pubblicitaria. Successivamente il minore dei Divit, all'oscuro dei piani della fidanzata, si recherà alla gita campestre organizzata dal fotografo per i suoi dipendenti. Qui, il contabile informerà il fratello del dono appena ricevuto dalla loro madre. In questa occasione, Can e Emre inizieranno a discutere in modo molto accesso, tanto che alla fine quest'ultimo si metterà alla guida in evidente stato alterato. Per questo motivo, il giovane perderà il controllo dell'autovettura, riportando delle serie conseguenze.

I medici riterranno opportuno sottoporlo a un delicato intervento chirurgico al collo per salvargli la vita.

Leyla si prende cura di Divit

Nel corso delle prossime puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, Emre sarà dimesso dalla struttura ospedaliera. In seguito, l'uomo deciderà di passare la convalescenza in casa di Can.

In questa occasione, il minore dei Divit darà l'impressione di riappacificarci con il fratello. A tal proposito, Aylin non potrà accedere all'abitazione del fotografo, mentre Leyla si offrirà di prendersi cura del contabile nei primi giorni della sua degenza. In questo frangente, i due personaggi scopriranno di avere tante cose in comune, tanto che l'Aydin spererà di far breccia nel cuore del suo superiore.

Can e il fratello fanno pace

Successivamente Emre approfitterà di questo clima distensivo per avere un chiarimento definitivo con Can. Qui, l'uomo apparirà molto pentito per le malefatte commesse e sopratutto di essersi fatto manipolare dalla Yuksel. Alla fine, i fratelli Divit sotterreranno momentaneamente l'ascia di guerra, se il secondogenito di Huma non avesse uno strano sorriso. I telespettatori scopriranno che il contabile ha intenzione di fare il doppio gioco con il fratello maggiore. A confermare l'ipotesi sarà una telefona che Emre farà ad Aylin, dove la inviterà a nascondersi per qualche tempo.