Nuovo appuntamento con le news su Daydreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca che in breve tempo ha conquistato milioni di telespettatori in Italia.

Gli spoiler che arrivano dalla Turchia annunciano la nascita di una nuovo triangolo amoroso. Ebbene sì, Leyla Aydin (Öznur Serçeler) si avvicinerà a Emre Divit (Birand Tunca) dopo il suo incidente stradale, destando la preoccupazione della perfida Aylin Yuksel.

Daydreamer: Aylin si mette in contatto con Huma

Le anticipazioni di Daydreamer narrano che Leyla sarà molto indispettita dalla presenza ingombrante della diabolica Aylin. Difatti, l'antagonista della Serie TV non avrà piacere della vicinanza sorta tra il fratello di Can e la sua segretaria.

Tutto inizierà quando il fotografo scoprirà che il fratello minore e la Yuksel hanno fondato una società per mettere i bastoni tra le ruote alla Fikri Harika grazie ad una soffiata della sorella di Sanem.

Can, a questo punto, non vorrà più avere a che fare con Emre, tanto da licenziarlo dall'agenzia pubblicitaria quando scoprirà che aveva usato delle tangenti per corrompere alcuni clienti. Dall'altro canto, Emre accuserà la fidanzata di averlo coinvolto in un brutto giro, allontanandolo dagli affetti familiari. Per questo motivo, Aylin deciderà di mettersi in contatto con la madre Huma temendo di perderlo.

Emre sottoposto a un intervento d'urgenza

I telespettatori di Daydreamer vedranno Aylin chiedere a Huma di cedere il 40% delle azioni al suo secondogenito in modo che possa tornare a far parte dell'azienda.

La suocera accetterà di aiutare la Yuksel, tanto che Emre si recherà ad una scampagnata organizzata dall'agenzia pubblicitaria per dire a Can che la mamma gli ha ceduto il pacchetto azionario. Nonostante questo, il fotografo non vorrà sentire ragioni, dando inizio a un accesso confronto con il fratello.

Alla fine, il minore dei Divit piuttosto adirato salirà su un'auto e verrà coinvolto in un terribile fuoristrada. Per questo motivo, i medici dell'ospedale saranno costretti a sottoporlo ad un intervento d'urgenza al collo. Appreso dell'incidente, Can e Sanem correranno al capezzale del contabile, mentre Aylin verrà raggiunta dalla notizia solo la mattina dopo.

Leyla si avvicina a Emre durante un pomeriggio alla villa

Ma i guai per l'antagonista della serie tv non saranno finiti qui, in quanto sarà sbattuta fuori dalla clinica. Non contento, Can proibirà ad Aylin di mettere piede in casa sua dopo che i medici avevano dato l'ok alla dimissione di Emre. Nel frattempo Leyla approfitterà di questa situazione, offrendo il suo appoggio al minore dei Divit sia in ospedale che nei pressi della villa. A tal proposito, la sorella di Sanem chiederà al fotografo il permesso di stare il pomeriggio insieme a suo fratello minore. Un modo per consentire al capo di lavorare alla Fikri Harika senza problemi. In questa circostanza, Leyla e il contabile capiranno di avere molte cose in comune, compresa la passione per una fiction romantica.

Un avvicinamento, che impaurirà Aylin Yuksel.