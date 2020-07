Brutte notizie per uno dei personaggi principali di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico in Italia. Le trame che arrivano dalla Turchia anticipano che Emre Divit (Birand Tunca) rischierà di perdere la vita in un brutto incidente automobilistico in seguito a una forte lite con suo fratello Can.

Daydreamer: Emre vittima di sensi di colpa nei confronti del fratello

Le anticipazioni di DayDreamer annunciano che tutto inizierà quando Can scoprirà che suo fratello minore e Aylin hanno fondato una società per danneggiare la Fikri Harika dopo aver parlato con la sua segretaria Leyla.

Neanche a dirlo, l'uomo si arrabbierà moltissimo sia con lui che con Sanem, rea di essere scesa a patti con lui. Inoltre, Can deciderà di allontanarsi per sempre da Emre, accusato di aver rischiato di mandare in fallimento l'azienda del padre. A tal proposito, quest'ultimo inizierà ad accusare dei sensi di colpa per i tradimenti perpetrati nei confronti di Can. Per questo motivo, il minore dei fratelli Divit trascorrerà sempre più tempo con Leyla, mentre Aylin cercherà la solidarietà di Huma, la madre dei due fratelli.

Can non vuole perdonare il fratello

I telespettatori di DayDreamer vedranno Aylin convincere la suocera a cedere ad Emre la gestione di una parte della Fikri Harika. Per questo motivo, il giovane interverrà a una specie di gita organizzata da Can con i dipendenti, che non andrà per il verso sperato.

Il minore dei fratelli Divit, infatti, incasserà un nuovo rifiuto da parte del fratello, non disposto a concedergli il perdono. Inoltre, il fotografo lo caccerà in malo modo, dopo avergli fatto presente che non basta il pacchetto azionario per saldare i debiti contratti tra di loro. Emre apparirà sconvolto da tale decisione, tanto da mettersi in auto in evidente stato di alterazione.

Il minore dei fratelli Divit vittima di un terribile incidente

Durante il tragitto in auto, il contabile della Fikri Harika compierà dei sorpassi azzardati, anche a causa del suo stato d'animo piuttosto alterato. Alla fine, Emre sarà trasportato in ospedale in condizioni drammatiche dopo essere uscito da un terribile incidente che lo fa finire fuori strada.

A tal proposito, i medici decideranno di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico per strapparlo alla morte. Questa situazione drammatica farà in modo che Can si riavvicini al minore dei Divit dopo essere stato raggiunto da una telefonata. Per questo motivo, il fotografo lascerà immediatamente la scampagnata per correre in ospedale insieme a Sanem per sincerarsi delle sue condizioni di salute.