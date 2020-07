Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana trasmessa da ormai 30 anni sui teleschermi italiani. Le trame delle puntate americane in programma a breve su Canale 5 segnalano che Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) non apparirà felice delle future nozze tra Hope (Annika Noelle) e Thomas Forrester (Matthew Atkinson). Difatti, la moglie di Ridge cercherà di convincere la figlia a desistere dal suo piano, in quanto teme che il padre di Douglas la stia prendendo in giro.

Beautiful: Brooke non vuole che la figlia sposi Thomas

Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Brooke farà un tentativo estremo per impedire ad Hope di sposare Thomas.

Tutto avrà inizio durante i preparativi delle nozze nel salone della villa di Eric. Per l'occasione, il Forrester indosserà l'abito da cerimonia in attesa dell'arrivo della sposa, mentre Douglas intratterrà tutti gli ospiti prima del lieto fine. In questa circostanza, Ridge (Thorsten Kaye) apparirà felicissimo per la decisione del figlio di mettere finalmente la testa a posto. Un'idea che non sarà molto condivisa dalla moglie, convinta che sua figlia stia per compiere un terribile errore. Per questo motivo, la Logan si recherà in camera della figlia durante la vestizione dell'abito, dove tenterà di aprirle nuovamente gli occhi sulle macchinazioni del Forrester.

Hope confessa a Steffy di sentirsi obbligata a sposarsi

Nel corso delle nuove puntate della soap opera in onda prossimamente in Italia la tata preparerà Kelly e Phoebe per l'evento, mentre Liam (Scott Clifton) non potrà fare a meno di notare la straordinaria bellezza di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Difatti, lo Spencer riempirà di mille complimenti l'ex moglie, tanto da dirigersi insieme verso la location dell'evento.

Una volta giunta alla villa di Eric, la Forrester si precipiterà ad aiutare a Hope a truccarsi. In questo frangente, la giovane consiglierà alla sorellastra di fare luce nei suoi sentimenti in quanto è sempre in tempo a tornare indietro.

La Logan, a questo punto avrà una reazione sorprendente. La giovane tirando un sospiro confesserà di sentirsi in dovere di diventare la moglie di Thomas in quanto si sente obbligata nei confronti di Douglas.

Sarà in questo momento che Brooke avvertirà la figlia che dovrà soddisfare i doveri coniugali con il neo-marito e non solo prendersi cura del bambino. Nel frattempo, Flo (Katrina Bowden) apparirà molto in ritardo sull'inizio della cerimonia, facendo preoccupare le zie Katie (Heather Tom) e Donna (Jennifer Gareis). Dall'altro canto, Liam avrà un forte faccia a faccia con Thomas, dove lo inviterà a non far soffrire la sua ex moglie.