Enzo Capo è al centro dei Gossip da qualche settimana per via di alcuni flirt che gli sono stati attribuiti. L'imprenditore napoletano, dopo aver terminato la relazione con Pamela Barretta, conosciuta a Uomini e donne, ha rivelato il suo più grande sogno ai follower. L'ex cavaliere del dating show, quasi cinquantenne, ha espresso il suo desiderio di diventare papà.

Enzo capo sogna di diventare papà

Enzo Capo, nella giornata di mercoledì 8 luglio, ha pubblicato una storia Instagram sul suo profilo, in cui è in piedi con in braccio una bimba. Avvicinandosi teneramente alla piccola, quasi a darle un bacio sulla guancia, Enzo ha voluto far capire ai suoi fan che ama i bambini.

La didascalia scelta dall'avvocato napoletano è stata: ''Il mio più grande sogno'', proseguendo la frase con un cuoricino. Capo ha anche pubblicato una fotografia sul suo profilo social, in cui tiene in braccio la bambina, sorridente. La frase che l'imprenditore ha scelto per lo scatto è stata: ''Vorrei una donna con un'anima da bambina che possa esaudire il mio più grande desiderio...''

La vita da single di Enzo Capo

Dopo la fine della relazione con Pamela Barretta, Enzo si è dichiarato single da metà a aprile. Durante la frequentazione con la dama del parterre di Uomini e Donne, Capo non ha mai nascosto che, arrivato alla sua età, gli sarebbe piaciuto coronare il suo sogno di avere un figlio.

Le cose con Barretta non sono andate bene e la loro storia si è interrotta anche a causa della gelosia di entrambi. Enzo è stato avvistato diverse volte in compagnia di ragazze più giovani e modelle e, alcune di queste, sono state indicate come possibili nuove fiamme. Da parte dell'imprenditore non c'è mai stata nessuna conferma o smentita in merito ai flirt che gli sono stati attribuiti.

Gli impegni professionali fra Budapest e l'Italia

Enzo, dopo aver trascorso i primi anni della sua carriera professionale come avvocato in Italia, ha cambiato lavoro ed è diventato un imprenditore. Capo ha spiegato la settimana scorsa questo passaggio della sua vita e cosa lo ha portato a fare degli investimenti immobiliari fuori dal nostro paese.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha raccontato di avere acquistato qualche anno fa, quando i prezzi erano ancora bassi, qualche appartamento a Budapest. Enzo affitta delle case lussuose, aventi tutti i comfort. Nei giorni scorsi ha mostrato, attraverso dei video su Instagram, i suoi appartamenti e ha detto che ne vorrebbe tenere uno per lui. Al momento Capo potrebbe essere ancora single e, visto il messaggio che ha pubblicato sui social, non avrebbe ancora trovato la donna giusta che possa aiutarlo a realizzare il suo sogno. Non è escluso che Enzo decida di ritornare nel parterre di Uomini e Donne a settembre.