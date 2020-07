La guerra tra la dispotica Felicia Pasamar (Susana Sotelo) e la cantante Bellita Del Campo (Maria Gracia) sarà protagonista delle nuove puntate della soap opera Una vita, in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler, infatti, anticipano che la ristoratrice farà passare dei brutti guai alla madre di Cinta, mandando in rovina la sua famiglia.

Una vita: la vendetta di Felicia

Tutto inizierà quando Bellita deciderà di vendicarsi di Felicia, rea di aver ostacolato la storia d'amore tra sua figlia Cinta ed Emilio, in quanto non voleva come nuora una ragazza che provenisse da una famiglia di artisti.

Le anticipazioni della soap opera iberica raccontano che la donna arriverà addirittura a sottrarre alcuni clienti al Nuovo Secolo XX, organizzando delle feste da ballo nel suo appartamento. Per questo motivo Bellita sfrutterà la notorietà ottenuta dalla primogenita con la "Dama del mistero" per attirare nuovi clienti. Un'iniziativa che manderà su tutte le furie la ristoratrice, che organizzerà una terribile vendetta nei confronti della rivale, approfittando del clima di tensione generato dal crollo del Banco Americano.

Le guardie civili arrestano Bellita

Nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva (Clara Garrido) dirà ai residenti di Acacias 38 che hanno perso il loro risparmi per colpa della Banca Nazionale di Spagna, in quanto ha impedito la restituzione delle somme impegnate alle vittime della truffa, tra cui Antonito, Rosina, Liberto e Donna Susana.

Genoveva istigherà i residenti contro un lavoratore della banca nazionale, ragion per cui inizieranno a protestare davanti alla sua abitazione, arrivando addirittura a gettargli contro delle uova portate da Rosina. Nel corso degli scontri Bellita farà cadere una delle uova sulla capigliatura di Felicia, che inorridita la incolperà di aver fomentato la rivolta.

Per questo motivo Bellita verrà arrestata dalle guardie civili con l'accusa di aver turbato l'ordine pubblico.

I Dominguez in rovina a causa di Felicia Pasamar

I Dominguez dovranno faticare non poco per trovare i soldi per pagare la cauzione che permetta a Bellita di uscire dalla prigione. In particolare Jose Miguel (Manuel Bandera) venderà alcuni indumenti e oggetti di valore, mentre Cinta impegnerà un orologio d'oro al monte di pietà per racimolare un po' di soldi.

Alla fine padre e figlia riusciranno a mettere insieme il denaro necessario per far uscire Bellita, che appena libera scoprirà che sono ridotti in rovina a causa del piano squallido di Felicia Pasamar. I dissidi tra le due donne diventeranno sempre più aspri fino ad arrivare a una svolta. Come avanzerà questa storyline?