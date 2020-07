Il GF Vip 5 non è ancora iniziato e i Gossip sui possibili concorrenti che potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia non si fermano. L'ultima indiscrezione trapelata su TvBlog, dice che uno dei papabili protagonisti della quinta edizione del reality potrebbe essere Don Alberto Ravagnani. Se il suo nome venisse confermato, si tratterebbe del primo prete a varcare la porta rossa.

Il prete Alberto Rovagnani potrebbe essere un concorrente

I provini per i futuri coinquilini della casa di Cinecittà stanno continuando e i rumors in rete sono molti in merito ai nomi dei possibili partecipanti. TVBlog ha rivelato un'indiscrezione che potrebbe portare una ventata di novità alla nuova edizione vip della trasmissione: Don Alberto potrebbe essere uno dei personaggi famosi all'interno del reality.

Il prete in questione è molto famoso sul web: ha un canale Youtube, un account su Tik Tok e un profilo Instagram ed è seguitissimo. Il religioso usa i social per far conoscere la sua missione e il suo lavoro, spiegando la religione in modo molto semplice a migliaia di persone.

La missione di Don Alberto Ravagnani

TvBlog ha spiegato chi è il prete che potrebbe essere un concorrente del GF Vip 5, dicendo che durante le settimane di lockdown ha utilizzato il web e i suoi account social per diffondere la parola di Dio. Don Alberto è di Brugherio, ha solo 26 anni e parla ai follower con un linguaggio giovane ed accattivante. Usando termini semplici, il religioso è riuscito a catturare l'attenzione anche dei ragazzi più giovani.

Nei giorni scorsi, il nome di Alberto ha avuto ancora più attenzione mediatica perché è stato preso come esempio da Fedez durante un dibattito su Instagram. Il rapper, nel suo ultimo singolo, ha inserito riferimenti agli scandali della Chiesa in merito agli abusi sui bambini e Don Ravagnani ha voluto esprimere la sua opinione in merito.

Il marito di Chiara Ferragni, ritenendo costruttive le argomentazioni del prete milanese, ha voluto rispondergli sui social.

La produzione del GF Vip 5 è entusiasta di Don Alberto Ravagnani

Come riportato da TvBlog, Don Alberto Ravagnani ha entusiasmato la produzione della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Il GF è andato in onda per la prima volta a settembre 2000 e, in vent'anni, questa è la prima volta che è stato fatto un provino ad un prete. Se Alfonso Signorini riuscisse ad avere il Don all'interno del cast del reality, sarebbe un bel successo in termini di ascolti, trattandosi di una vera e propria novità. Al momento, non resta quindi che attendere di sapere cosa ne penseranno i superiori di Don Alberto e se, nel caso fosse scelto, gli consentiranno di varcare la porta rossa per portare i suoi insegnamenti in diretta nazionale.