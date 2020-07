Così come anticipato in una recente diretta Instagram da Alfonso Signorini, la nuova edizione del Grande Fratello vip partirà quasi sicuramente a settembre. Il conduttore e direttore di Chi magazine, nel suo intervento social, aveva inoltre parlato della conferma di Pupo al suo fianco in qualità di opinionista al Gf vip, in vista della quinta edizione del gioco dedicato alle celebrità.

Nelle ultime ore, circa il cast del rinnovato reality-show, sono trapelati in rete i nomi di due papabili concorrenti.

Alfonso Signorini vorrebbe Can Yaman nel cast del Gf vip 5

In lizza per partecipare al Grande fratello vip 5 vi sarebbe anche uno degli attori più amati negli ultimi anni in Italia, ovvero Can Yaman.

A far spargere la voce in questione è stato lo stesso conduttore del reality, Alfonso Signorini, in un'intervista concessa ad Affari Italiani. Nella stessa, il conduttore ha riportato di aver avviato le trattative per garantire la partecipazione della star turca della soap di successo Daydreamer - Le ali del sogno.

Can conosce abbastanza bene la lingua italiana, spesso e volentieri sceglie come meta delle sue vacanze. Nel corso dell'estate 2019 l'aitante attore si recò nella città di Napoli, dove fu accolto da un bagno di folla. Fisico statuario, barba incolta, sguardo magnetico, il bello e tenebroso attore turco è diventato popolare in Italia per aver fatto da protagonista in due soap Mediaset di successo, ovvero Bitter Sweet – Ingredienti d'Amore e Daydreamer - Le ali del sogno, rispettivamente nei ruoli di Ferit Aslan e Can Divit.

Non accenna ad arrestarsi, intanto, il successo della TV Soap Daydreamer - Le ali del sogno. La stessa ha raggiunto il suo record di ascolti il 30 giugno 2020, data in cui ha registrato il 22.3% di share nonché il suo miglior dato sin dall'inizio della sua messa in onda su Canale 5.

Matilde Brandi tra i papabili concorrenti al Gf vip 5

Le ultime indiscrezioni emerse in rete sul Grande fratello vip 5 riportano che nel cast potrebbe prendere anche una showgirl romana. Si tratta di Matilde Brandi.

Stando a quando scritto dal giornalista Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di Gossip dell'ultimo numero del settimanale Oggi, i vertici Mediaset starebbero pensando ad un ritorno della showgirl capitolina in tv in vista del via al Gf vip 5.

La cui partenza è prevista per il mese di settembre 2020 su Canale 5.

L'anno scorso, in un'intervista concessa al settimanale Nuovo, la Brandi dichiarò di essere stata contattata dalla produzione del Gf ma le trattative per il suo ingaggio nel cast del reality non andarono in porto. Da diversi anni, la showgirl dedica gran parte del suo tempo alla crescita delle sue due figlie, Sofia e Aurora.