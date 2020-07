Serata movimentata quella che ha vissuto ieri, 24 luglio, Andrea Damante. Grazie ad alcune Instagram stories, gli appassionati di Gossip hanno scoperto che il dj e Giulia De Lellis erano nello stesso locale di una vecchia conoscenza di lui. Anche Claudia Coppola, la ragazza che l'ex tronista di Uomini e donne ha frequentato l'inverno scorso, ha partecipato all'evento che si è tenuto venerdì in un locale di Forte dei Marmi. È molto probabile, dunque, che i tre giovani si siano incrociati tra la cena e un momento d'intrattenimento musicale.

Giulia De Lellis a pochi passi dall'ultima ex del 'Dama'

Non dev'essere stato un venerdì sera semplice per Andrea Damante. Il 24 luglio, infatti, il ragazzo ha trascorso qualche ora di svago in un famoso locale di Forte dei Marmi in compagnia della fidanzata e alcuni amici, forse ignaro che a pochi passi da lui c'era la sua ultima ex.

Guardando le Instagram stories che hanno pubblicato Claudia Coppola (fiamma "invernale" del dj) e Natalia Paragoni (ex corteggiatrice di Uomini e Donne e amica dell'influencer), si evince che le due hanno cenato in un locale, accomodandosi a un tavolo vicino a quello dov'erano i "Damellis".

Le due giovani, inoltre, hanno postato video della performance musicale che ha fatto un cantante sul palco, lo stesso che è comparso sui profili social di Giulia De Lellis e del "Dama" nella medesima fascia oraria.

È palese, dunque, che ieri sera l'ex tronista sia stato a contatto con la ritrovata compagna ma anche con l'unica ragazza con la quale ha avuto una relazione pubblica quando non stava con la romana.

Gli amori con Giulia De Lellis e Claudia

Claudia Coppola è una ragazza estranea al mondo dello spettacolo che è diventata popolare soprattutto sui social network dopo che è Andrea Damante ha reso pubblica la loro relazione.

Era l'inverno scorso (precisamente tra dicembre e gennaio) quando il dj ha iniziato a condividere su Instagram foto e video con una mora per la quale sembrava avesse realmente perso la testa.

I due hanno trascorso le vacanze di Natale e Capodanno insieme sulla neve e poi si sono concessi una fuga romantica in America: è proprio in quell'occasione, che l'ex tronista di Uomini e Donne ha postato la prima foto di coppia con la nuova fidanzata.

La storia tra il Dama e la bella Claudia, però, non è durata tantissimo. Quando Giulia De Lellis ha ufficializzato la rottura con Iannone a febbraio, Andrea ha smesso di farsi vedere in compagnia di Coppola, lasciando intuire che il loro idillio era finito per ragioni che non sono mai state rese note.

Il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis in quarantena

Quando i fan erano certi che Damante stesse con Claudia Coppola, iniziarono a circolare le prime chiacchiere su un possibile riavvicinamento tra lui e Giulia. Nella prima fase della quarantena, ad esempio, i più attenti cominciarono a notare dei particolari della casa dove De Lellis viveva nelle stories di Andrea.

Dopo che i paparazzi li hanno beccati insieme al ritorno dalla spesa, i "Damellis" ufficializzarono il loro attesissimo ritorno di fiamma con tanto di foto e video della loro ritrovata intesa.

Di come e quando sia finita tra il dj e la mora con la quale è stato l'inverno scorso, non si è mai saputo nulla. Le riviste di gossip hanno sempre sostenuto che Andrea non abbia mai realmente dimenticato l'influencer romana e, non appena ha saputo che aveva rotto con Iannone, sarebbe tornato alla carica.

L'incontro che c'è stato ieri sera al locale tra i tre protagonisti di questa storia, inevitabilmente fa discutere perché per tanto tempo sono stati tutti al centro dell'attenzione per dei rapporti d'amore che si sono incrociati.