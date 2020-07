Le anticipazioni di Beautiful provenienti dagli Stati Uniti permettono di sapere che prossimamente Hope chiederà l'annullamento delle nozze con Thomas. Ciò avverrà dopo che la giovane ritroverà la piccola Beth, venendo a sapere che Thomas le ha tenuto nascosto la verità per diversi mesi. La Logan non riuscirà a perdonare il marito e, ritenendolo una persona pericolosa e priva di scrupoli, accelererà i tempi per il divorzio e per la richiesta di custodia del piccolo Douglas.

Beautiful, trame americane: Hope scopre che Beth è viva

Stando alle trame made in Usa, i fan italiani dovranno attendere ancora qualche settimana prima di assistere al ricongiungimento di Hope e Liam con la loro piccola Beth.

Il tutto avverrà grazie ad una confessione del piccolo Douglas il quale, dopo aver ascoltato una conversazione telefonica del padre, capirà che la figlia di Hope non è morta. Grazie al bambino quindi, Liam e Hope scopriranno che Beth è in realtà Phoebe, la neonata adottata da Steffy. Tutta la verità verrà a galla, compresi i depistaggi e le bugie di tutte le persone coinvolte nello scambio di culle, tra le quali anche Thomas.

Hope scopre che Thomas sapeva la verità su Beth

Da tempo il giovane figlio di Ridge, era a conoscenza del segreto sulla neonata, ma aveva deciso di tenere nascosta la verità per non perdere Hope. Sempre più ossessionato dalla Logan, Thomas era riuscito a separarla da Liam e a sposarsi con lei, facendo leva sul suo istinto materno nei confronti di Douglas.

Proprio grazie a quest'ultimo, la verità su Beth sarà venuta a galla e le cose per Thomas si metteranno male. Hope scoprirà che il marito sapeva tutto della sorte della sua bambina e che ha tenuto nascosto la verità per la sua ossessione verso di lei.

Hope chiede l'annullamento delle nozze e la custodia di Douglas

Da quanto si apprende attraverso le anticipazioni americane, le prossime puntate di Beautiful saranno particolarmente avvincenti ed emozionanti. Dopo il ricongiungimento di Beth con i suoi veri genitori, cominceranno a esserci anche le prime conseguenze per tutte le persone coinvolte nel crimine.

In particolare, si verrà a sapere che Hope sarà più che mai decisa ad allontanare per sempre Thomas dalla sua vita e chiederà a Carter di redigere il prima possibile tutti i documenti necessari per l'annullamento del matrimonio. Nel contempo farà richiesta anche per ottenere la custodia del piccolo Douglas, dato che riterrà Thomas una persona assai pericolosa e fuori controllo. La figlia di Brooke sarà supportata in questo delicato momento da Liam e troverà il coraggio di comunicare telefonicamente a Thomas la fine del loro matrimonio. Come prevedibile, la reazione del giovane stilista non sarà delle migliori e solo con il prosieguo delle puntate si capirà come evolverà questa intricata vicenda.