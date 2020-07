È un bel gesto quello che Giulia De Lellis ha fatto nei confronti del suo ultimo ex fidanzato Andrea Iannone. Anche se i due si sono lasciati, l'influencer ha deciso di manifestargli affetto e vicinanza a 24 ore dall'inizio delle gare di MotoGp, alle quali lui non parteciperà a causa della squalifica per doping. Il "like" che la ragazza ha messo all'ultimo post Instagram del pilota ha sorpreso: si vociferava, infatti, che i due non fossero in ottimi rapporti dopo l'improvvisa rottura di febbraio scorso.

Apprezzamento di Giulia De Lellis all'ex in difficoltà

Domani, domenica 19 luglio, partirà dalla Spagna la MotoGP: con qualche mese di ritardo rispetto al solito (a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito molti Paesi).

Chi sicuramente non figura nella startlist della nuova MotoGP è Andrea Iannone: l'abruzzese è stato sospeso dalle competizioni per 18 mesi dopo che è risultato positivo al test anti-doping.

A circa 24 ore dall'inizio del mondiale a Jerez, il ragazzo ha pubblicato un nostalgico e amaro messaggio su Instagram, per manifestare vicinanza ai colleghi, ma anche per ribadire la tristezza che prova nel non poter gareggiare con loro in pista.

Le parole di Iannone piacciono a Giulia De Lellis

"Non c’è niente di più forte dell’emozione che si prova il giorno prima della grande partenza. Il mio in bocca al lupo a tutta la MotoGP, ai team, ai miei colleghi e ai tifosi", inizia così il pensiero che Iannone ha condiviso sul suo profilo Instagram 24 ore prima del debutto della nuova stagione della MotoGP.

Andrea ha voluto ricordare quanto la sua vita sia stata completamente dedicata ai motori sin da quando era bambino: "Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista".

L'abruzzese si è detto parecchio dispiaciuto sia di non poter partecipare alle gare, che di non poter allietare i suoi tanti tifosi e il team dell'Aprilia che gli sta vicino anche in un momento così delicato.

Tra i tanti "mi piace" che ha raccolto questo post, a catturare l'attenzione degli appassionati di cronaca rosa è stato quello di Giulia De Lellis.

Dopo essersi allontanata improvvisamente dal pilota a febbraio scorso, sembrava che la ragazza non volesse più avere alcun contatto con lui anche nel rispetto del ritrovato compagno Damante.

Ieri sera, però, l'influencer ha voluto supportare l'ex fidanzato sui social mettendo like a una foto su Instagram, un gesto che non faceva da tantissimo tempo.

Iannone e Giulia De Lellis: un anno insieme prima del ritorno di Damante

Secondo il "mi piace" che Giulia ha messo ad Andrea su Instagram nelle scorse ore, risulterebbero infondati i Gossip secondo i quali i due non si sarebbero lasciati bene l'inverno scorso.

La storia d'amore tra i due è iniziata esattamente un anno fa (le prime foto uscirono i primi di luglio) dopo un lungo corteggiamento. La romana aveva accettato di mettere da parte l'infinito tira e molla con Damante per dare una possibilità al pilota che era già noto al gossip per la lunga relazione con Belen Rodriguez.

La coppia aveva deciso di convivere nella lussuosa villa di lui a Lugano e sembrava facesse progetti concreti per il futuro.

A febbraio di quest'anno, poco prima dell'inizio della quarantena, l'influencer aveva comunicato, tramite i social, la rottura con il campione di Moto Gp.

Pochi giorni dopo, i più attenti fan avevano scovato indizi su Instagram sull'ennesimo ritorno di fiamma in corso tra Giulia e il Dama.