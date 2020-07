Novità in arrivo per i fan di Una vita che, nel corso dei prossimi mesi, assisteranno alla profonda crisi nel matrimonio tra Liberto e Rosina. il tutto avrà inizio dopo che la coppia avrà perso tutto il denaro investito nel Banco americano, con Rosina che incolperà il marito per il fatto di stare diventando poveri. Sarà Genoveva a mettersi in mezzo tra loro, cercando di circuire Liberto sino ad arrivare a sedurlo. Il piano di vendetta di Salmeron quindi, porterà Rosina a scoprire in men che non si dica il tradimento del consorte.

Genoveva approfitta della crisi tra Liberto e Rosina nelle prossime puntate di Una vita

Il piano di vendetta di Genoveva nei confronti degli abitanti di Acacias sembrerà non aver fine. Dopo essere riuscita a mandare sul lastrico la maggior parte dei vicini, ad esclusione di Felipe e Ramon, la moglie di Alfredo approfitterà della crisi in atto tra Rosina e Liberto per insinuarsi nella coppia. I due saranno in crisi dopo la perdita di denaro nell'affare del Banco americano, tanto che Rosina non solo incolperà il marito per i loro guai finanziari, ma gli darà anche del mantenuto. Sarà Genoveva, approfittando della situazione, a rincuorare Liberto, il quale non farà fatica a cedere alle lusinghe della Salmeron.

Una vita, trame spagnole: Liberto cede alle avance di Genoveva

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si viene a sapere che Genoveva attuerà un nuovo piano diabolico con la complicità di Ursula. Si viene a sapere infatti che, la moglie di Alfredo, approfittando dell'assenza del marito, inviterà Liberto a casa sua dove lo farà bere più del dovuto.

Sarà a questo punto che, nonostante una iniziale resistenza, Liberto cederà alle avance di Genoveva baciandola appassionatamente e cominciando a spogliarsi con l'intenzione di passare un momento di passione con lei. Sarà Ursula con uno stratagemma, a far sì che Casilda assista alla scena. La domestica sconvolta, riferirà tutto a Rosina.

Rosina furiosa per il tradimento di Liberto lo caccia di casa

Stando alle anticipazioni di Una vita e riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, Rosina non esiterà a cacciare di casa il marito, costringendolo a passare la notte fuori casa. La donna sarà furiosa per il tradimento di Liberto, mentre Genoveva si rallegrerà per la buona riuscita del suo piano. Ben presto anche gli abitanti di Acacias scopriranno il tradimento, dato che Rosina, in preda ad una crisi isterica, non solo minaccerà il consorte con un fucile ma getterà tutti i suoi vestiti in strada. Come andrà a finire per Rosina e Liberto?

In attesa di ulteriori novità in merito, si ricorda che la soap tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.

Su Rete 4 invece, è previsto un appuntamento serale il sabato a partire dalle 21:20 circa.