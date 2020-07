Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, avvenuto a marzo durante la quarantena, è stato argomento di discussione della puntata odierna di Ogni Mattina. Nel blocco dedicato al Gossip, Giovanni Ciacci ha definito la coppia noiosa e poco interessante.

Il commento di Ciacci sull'amore tra Giulia De Lellis e Damante

Oggi, venerdì 17 luglio, a Ogni Mattina si è parlato tra le altre cose dell'evoluzione che sta avendo la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Giovanni Ciacci, che fa parte del cast fisso della nuova trasmissione di Tv8, ha criticato gli ex protagonisti di Uomini e donne, dichiarando che non gli trasmettono niente e che non comprende come facciano migliaia di ragazze/i (soprannominati fan dei Damellis) a impazzire per un amore di questo tipo.

"La trovo noiosa questa coppia, una storia trita e ritrita. È sempre tutto calcolato. Ormai non hanno più nulla da dire", ha affermato lo stilista nel commentare le ultime novità sui Damellis.

La stoccata al libro di Giulia De Lellis

Quando in studio è stato ricordato che Giulia De Lellis è molto amata e ha fatto il boom di vendite con il suo primo romanzo dal titolo "Le corna stanno bene su tutto-Ma io stavo meglio senza", Ciacci ha aggiunto: "Come ha fatto a scrivere un libro di grande successo se non ne ha comunque mai letto uno".

Lo stylist ha fatto riferimento ad un'ammissione che fece l'influencer all'interno della casa del Grande Fratello Vip sui libri e su quanto trovasse noioso passare il tempo libero a leggere.

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha difeso la romana, affermando che non è una regola scritta che chi firma un libro debba per forza averne letti altri, ma Ciacci è sembrato piuttosto scettico a riguardo.

Barbara Alberti, altra ospite della puntata odierna di Ogni Mattina, ha preso le parti della giovane per il coraggio che ha avuto nel cimentarsi con la sua prima "fatica letteraria", ma si è mostrata perplessa sul ritorno di fiamma con Damante, dicendo: "Mi spiace che si sia rimessa con quello lì, che nel libro ha descritto quasi come un mostro".

Giulia De Lellis potrebbe essere denunciata dagli orafi di Valenza

Giulia De Lellis, intanto, rischia di essere denunciata dal consorzio DiValenza. La presidente Barbara Rizzi, infatti, ha affermato che intende querelare De Lellis per truffa dopo aver saputo che in una sponsorizzazione su Instagram non avrebbe rispettato le promesse fatte.

Dopo aver pubblicizzato un brand di bracciali, affermando che l'intero ricavato sarebbe stato devoluto agli orafi di Valenza in difficoltà dopo l'emergenza coronavirus, la romana si è ritrovata al centro di una polemica scaturita dai destinatari di quella beneficenza.

I gioiellieri della città piemontese, infatti, hanno fatto sapere che non sarebbe arrivato alcun supporto economico da parte del marchio promosso dall'influencer sui social, e per questo motivo la signora Rizzi ha intenzione di procedere per vie legali contro la ragazza e probabilmente anche contro i titolari del brand in questione. Giulia, comunque, per ora non ha rilasciato alcun commento sulla vicenda.