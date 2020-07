Reduce dal successo ottenuto con il suo primo libro 'Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), scritto a quattro mani con Stella Pulpo, Giulia De Lellis è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo non solo per via del suo recente ritorno di fiamma con Andrea Damante ma anche per alcune sue inaspettate dichiarazioni circa un'operazione che dovrà affrontare a breve, per un problema che l'ha inizialmente spaventata ma che ora intende fronteggiare con ottimismo.

Giulia De Lellis fa un controllo alla gola

Tra le sue nuove Instagram stories, Giulia De Lellis ha parlato ai follower di un problema che accusa da tempo, di cui tuttavia non ha voluto rendere noti i dettagli.

In una serie di video condivisi con il web ha, quindi, rivelato di essersi sottoposta a un controllo medico alla gola. "Scusatemi per l'assenza, sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlavo e diciamo che poteva andare peggio", ha così esordito nel suo intervento social. E la sua confidenza ai follower è poi proseguita con queste parole: "Mi sono ca..ta addosso tutto il giorno. Perdonatemi per il termine, ho avuto un'ansia terribile. Poteva andare peggio ma me la caverò con un'operazione al naso".

A conclusione del suo messaggio, non ha nascosto infine che a seguito dell'intervento dovrà sostenere diverse sedute dal logopedista, al fine di risolvere al meglio il suo problema di salute

L'influencer De Lellis si prepara per l'intervento

Proseguendo nella sua confidenza intima al web, registrata tra le sue nuove Instagram stories, Giulia De Lellis ha palesato di non volersi lamentare per il sopraggiunto problema alla sua salute.

"Non mi lamento, anzi come tornerò a Milano mi organizzerò per sistemare questa cosina, dai. Adesso sono un po' rinc...a perché mi hanno infilato nel naso un tubicino fastidiosissimo, dolorosissimo, sono rimasta scioccata", ha quindi dichiarato.

Per il momento non ci è dato sapere di più sul suo problema, a quanto pare accusato al naso e alla gola, ma è certo che ora la De Lellis può contare sul sostegno del suo ritrovato compagno, Andrea Damante.

I Damellis futuri genitori?

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono recentemente tornati a formare una coppia, dopo aver vissuto una pesante crisi d'amore. Il bel dj è riuscito a riconquistarsi la fiducia della web influencer e ora si parla anche di un figlio in arrivo per la ritrovata coppia. In un post condiviso con il web su Instagram, la madre di Damante ha recentemente manifestato il suo desiderio di diventare nonna, lanciando un appello social alla coppia.

Che la De Lellis voglia esaudire il desiderio della "suocera" in un futuro prossimo?

Intanto, prosegue a gonfie vele l'attività di web influencer dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne. Nelle ultime ore Giulietta ha postato due scatti estrapolati da un suo servizio fotografico realizzato per la collezione estate 2020 di Tezenis. Le due foto in questione ritraggono la De Lellis mentre sfoggia un'abbronzatura perfetta in dei succinti bikini neri. Il post in questione ha ottenuto oltre 300mila like nel giro di pochi minuti e sotto lo stesso non sono mancati i messaggi di complimenti giunti dai fan per la mora influencer.