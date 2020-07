Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che presto arriveranno in Italia ci saranno importanti novità.

In particolare, Xander raccoglierà delle prove per incastrare Thomas Forrester per il decesso di Emma Barber. Resterà da vedere se l'uomo le consegnerà o meno alla polizia.

Xander scoprirà che Thomas ha ucciso Emma

Xander Avant scoprirà che dietro la morte della sua ex fidanzata c'è lo zampino di Thomas che sarà intenzionato a mantenere a tutti i costi il segreto delle culle per avere Hope tutta per sé. Infatti, si scoprirà che Forrester junior si macchierà di un omicidio, in quanto ha mandato fuori strada Barber dopo che la donna aveva scoperto la verità su Beth e stava per avvertire Logan.

Nonostante ciò, Xander non avrà paura e non si farà intimidire da Thomas, soprattutto se l'obiettivo è quello di vendicare la morte di Emma. Inoltre, Avant avrà molti sensi di colpa, in quanto avrà la sensazione che Emma sia morta anche a causa sua, visto e considerato che anche lui era a conoscenza dello scambio delle culle ai danni di Hope, Liam e Steffy.

Fino a questo momento, Xander ha deciso di mantenere il segreto per amore di Zoe, però con la morte di Emma le cose sono cambiate e l'uomo si metterà alla ricerca disperata di prove per incastrare lo stilista e fermare la sua pazzia una volta per tutte.

Xander minaccerà di denunciare Forrester junior

In particolare, l'Avant confesserà a Zoe di aver forzato la macchina di Thomas per entrare in possesso dei rilevamenti GPS degli spostamenti dello stilista.

Infatti, da essi si scoprirà che Forrester junior ha seguito l'auto di Emma e l'ha mandata fuori strada.

Subito dopo, Zoe avviserà Thomas di quanto saputo da Xander e lo stilista sfiderà quest'ultimo, che a sua volta minaccerà di denunciarlo alla polizia. Forrester junior continuerà a negare e a ribadire che si è trattato un incidente, in quanto Emma viaggiava a una forte velocità con la sua auto, ma le sue parole non convinceranno minimamente Xander.

Anzi, quest'ultimo sarà più deciso che mai a mettere fine a questa storia.

Non rimane che aspettare la messa in onda in Italia delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulla soap opera americana. Intanto, chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate durante il passaggio su Canale 5, potrà recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.