Per gli amanti de Il Paradiso delle Signore ci sono delle importanti novità. Gli attori dell’amata soap di Rai 1 sono tornati sul set. Dalle anticipazioni sembra che gli attori dovranno girare gli ultimi episodi della quarta stagione e quelle relativi alla quinta stagione.

Sul set turni di lavoro scaglionati

Come annunciato da molti protagonisti, tra cui Roberto Farnesi, gli attori sono tornati sul set de Il Paradiso delle Signore martedì 30 giugno con davanti una lunga estate di lavoro, tra ciak e copioni da studiare. La soap dedicata agli anni ‘50 e ‘60 girerà gli ultimi episodi della quarta stagione che avevano subito una battuta d’arresto a marzo a causa della pandemia da coronavirus.

Ma non solo: la troupe girerà anche gli episodi della quinta stagione, in modo da prevenire eventuali problemi in futuro per via di un altro stop.

Per quanto riguarda le scene, sul set non è arrivato l’intero cast della soap ma solamente alcuni attori. In base alle nuove linee guida per evitare il contagio da coronavirus, infatti, gli attori avranno dei turni di lavoro scaglionati. Il primo giorno di riprese si sono trovati sulle scene de Il Paradiso delle Signore: Alessandro Teraigni nei panni di Vittorio Conti, Giorgio Lupano che interpreta il ragioniere Luciano Cattaneo. Poi, c’è Enrica Pintore con la sua Clelia Calligaris, Emanuele Caserio che veste i panni di Salvatore Amato. E ancora: Pietro Masotti nel personaggio di Marcello Barbieri e Alessia De Bandi che interpreta Angela Barbieri.

Le anticipazioni sui prossimi episodi

La quarta stagione de Il Paradiso delle Signore sarà ricca di colpi di scena. I telespettatori assisteranno al matrimonio tra Umberto Guarnieri e Ludovica Brancia di Montalto. In occasione del matrimonio non è chiaro se tornerà Nicoletta come si mormora. Al contrario, ci sarà la mamma di Ludovica, Flavia.

A casa dell’ingegnerie Catteneo, invece, tornerà zia Ernesta.

Per quanto riguarda Federico, l’attore riprenderà a camminare e cercherà un chiarimento con Roberta. Quest’ultima, a sua volta, prova ancora dei sentimenti per Marcello. Salvatore si avvicinerà alla nuova Venere Laura. Gabriella, invece, dovrà capire prova per Cosimo.

La relazione clandestina tra Clelia e Luciano si farà sempre più intensa e passionale. Infine, Marta e Vittorio adotteranno una bambina che verrà lasciata vicino al magazzino più celebre d’Italia.

Dove vedere le repliche della soap

In attesa della messa in onda della quarta stagione che verrà trasmessa su Rai 1 a settembre, è possibile vedere le repliche dell’amata soap. Fino a luglio, i telespettatori potranno seguire le repliche de Il Paradiso delle Signore direttamente sul primo canale della rete ammiraglia. Il sabato, invece, gli episodi dell’ultima stagione saranno visibili su Rai Premium.

Per seguire le prime due stagioni della soap in cui erano presenti Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi bisognerà sintonizzarsi su RaiPlay.