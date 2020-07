Ida e Riccardo sono da qualche settimana al centro dei Gossip per via di indiscrezioni riguardo a una possibile crisi. Nella giornata di domenica 5 luglio, Guarnieri era presente al battesimo della figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Bianca, mentre Ida Platano non c'era. L'assenza della dama di Uomini e donne a una cerimonia così importante sembrerebbe confermare le voci di una rottura fra i due.

Ida e Riccardo sono lontani: Guarnieri al battesimo della figlia di Sossio, Ida Platano non c'è

Ida e Riccardo sono in crisi da tempo e le voci di una rottura fra i due sembrerebbero essere confermate dalla distanza della coppia, che non è più apparsa insieme da diverso tempo.

Riccardo ieri era presente al battesimo della piccola Bianca Aruta, la figlia di Sossio e Ursula. Sui social sono apparse diverse fotografie e video che ritraggono Guarnieri, felice e sorridente, presente al lieto evento che si è svolto in Puglia, sua regione di origine. In alcune foto ha tenuto in braccio la festeggiata davanti alla torta e con alle spalle i palloncini bianchi e rosa. In altre fotografie si è mostrato sorridente abbracciato a Sossio.

Ida conferma la crisi con Riccardo Guarnieri

Nell'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine è stata data un'anticipazione di un articolo che uscirà venerdì 10 luglio. Il titolo del trafiletto riservato alla parrucchiera bresciana non lascia sperare niente di buono: "Pronta ad aprire il proprio cuore".

Nelle anticipazioni di quanto troveremo in edicola fra qualche giorno viene fatto riferimento a un periodo non facile che sta attraversando la dama del dating show di Maria De Filippi, per quanto riguarda la sua relazione con Riccardo Guarnieri. Le dichiarazioni di Ida Platano sembrano non lasciare spazio a un possibile ritorno di fiamma: ''Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio.''

Ida e Riccardo ci hanno riprovato più volte

Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Ida e Riccardo hanno avuto diversi problemi, non riuscendo mai a trovare un punto d'incontro che potesse far superare i problemi di comunicazione e le differenze caratteriali che hanno sempre avuto.

La coppia si era data un'occasione, partecipando a Temptation Island, dove avevano messo alla prova il loro amore. Nonostante gli sforzi e il fidanzamento ufficiale con tanto di anello che Guarnieri aveva dato a Ida durante una puntata di Uomini e Donne, sembrerebbe che la coppia abbia quindi rinunciato alla convivenza e alle nozze.

Riccardo continua a vivere in Puglia, mentre Ida vive a Brescia e la lontananza ora non sembrerebbe solo geografica.