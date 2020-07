L’appuntamento con lo sceneggiato turco Daydreamer - Le ali del sogno è come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Nel corso degli episodi che i telespettatori italiani vedranno prossimamente Can Divit (Can Yaman) vorrà essere sincero, non appena lui e Sanem Aydin (Demet Özdemir) riusciranno a dichiararsi ciò che provano l’uno per l’altra.

In particolare il ribelle fotografo, nonostante l’aspirante scrittrice sarà contraria, vorrà rivelare a Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan) di essere innamorato della loro secondogenita. Intanto i genitori della ragazza si preoccuperanno dopo essersi accorti che la loro figlia prova un interesse sentimentale per Can, poiché avranno paura che l’uomo potrebbe spezzarle il cuore.

Daydreamer, spoiler turchi: il sospetto di Nihat e Mevkibe

Le anticipazioni turche delle puntate della serie tv in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente svelano che Sanem troverà finalmente il coraggio di dichiararsi a Can. La giovane sarà decisa a far sapere al suo capo di amarlo nonostante si pentirà ancora di aver lavorato per Emre, la spia della Fikri Harika. Dopo essersi confessati i sentimenti reciproci, il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla intraprenderanno una relazione segreta. A non voler far venire alla luce che tra lei e il fotografo c’è del tenero sarà proprio Aydin, poiché non vorrà che i suoi genitori e gli altri dipendenti dell’agenzia dei Divit siano messi al corrente della novità.

Durante le riprese di uno spot che si svolgeranno nel quartiere in cui vive Sanem, però, Mevkibe e Nihat cominceranno ad avere dei sospetti. Nello specifico i genitori della fanciulla, dopo aver notato gli scambi di sguardi tra la loro figlia e Can, saranno convinti che Sanem provi qualcosa nei confronti del suo datore di lavoro.

Sanem Aydin mente ai suoi genitori, Can si autoinvita a casa della propria amata

La situazione prenderà una brutta piega quando Nihat e la moglie sorprenderanno il fratello di Emre e Sanem nei pressi del mare. La giovane lascerà intendere ai suoi genitori di aver litigato con Can per aver baciato una modella, non appena si vedrà costretta a dargli delle spiegazioni.

Quest’ultimo, anche se sorriderà per la menzogna della propria amata, esigerà di far sapere a Mevkibe e Nihat che lui e la loro figlia stanno insieme. Precisamente nell’istante in cui il figlio maggiore di Aziz sarà intento a far venire alla luce la verità, Sanem rivelerà ai propri familiari di essersi scambiata un bacio con il suo capo dopo aver ottenuto il ruolo di sceneggiatrice alla Fikri Harika.

In seguito la signora Aydin dimostrerà di non aver apprezzato per niente l’atteggiamento che ha avuto sua figlia con Can, visto che glielo farà notare durante una videochiamata. Nel contempo il primogenito di Aziz, oltre a essere sempre più deciso a far sapere a tutti chi lui e Sanem si amano, si autoinviterà a cena a casa della fidanzata quando Mevkibe preparerà delle polpette.