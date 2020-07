Il pubblico di Rai 1 attende con trepidazione la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5, la fortunata soap opera che tornerà in onda a partire dal mese di settembre. In questi giorni, però, sono iniziate le riprese della nuova stagione che anche quest'anno si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. Occhi puntati in particolar modo sulla coppia composta da Laura e Salvatore: i fan sono curiosi di scoprire se tra i due nascerà l'amore oppure no. Al momento, però, non ci sono notizie certe così come ha svelato la stessa attrice Arianna Montefiori sul suo profilo Instagram.

Arianna Montefiori non si sbilancia su Laura e Salvatore

Nel dettaglio, infatti, in tantissimi stanno chiedendo all'attrice che veste i panni di Laura ne Il Paradiso delle signore 5 di dare qualche spoiler su quello che succederà nel corso della prossima serie, in particolar modo sulla tresca nata con Salvatore.

L'attrice, però, è stata molto chiara con i suoi tantissimi fan e sostenitori e rispondendo in alcune stories Instagram ha ammesso che per il momento non sa ancora nulla. "Non lo so ancora perché le sceneggiature vengono scritte man mano", ha dichiarato Arianna Montefiori aggiungendo che anche lei, proprio come fanno i fan de Il Paradiso delle signore, sta immaginando una storia e uno sviluppo per il suo personaggio.

Come se non bastasse, poi, Arianna Montefiori ha scelto di fare anche un gioco con i suoi fan chiedendo loro di dirle cosa hanno ipotizzato possa accadere nel corso delle prossime puntate della quinta stagione. E ovviamente la stragrande maggioranza spera che tra Laura e Salvatore sbocci l'amore e che possano vivere serenamente la loro relazione.

Parla Antonella Attili: 'La mia Agnese fa anche delle scelte azzardate"

A questo punto, quindi, bisognerà attendere le prossime settimane per cercare di avere qualche primo spoiler dettagliato sulla coppia, dato che le riprese dei nuovi episodi sono iniziate da poco meno di una settimana, come testimoniato anche dai diversi scatti che gli attori hanno avuto modo di postare sui social direttamente dal set della soap opera in onda con grande successo nel pomeriggio di Rai 1.

In queste ore, però, anche un'altra protagonista de Il Paradiso delle signore 5 è tornata a parlare del suo personaggio. Parliamo di Antonella Attili, che intervistata da Voi, ha parlato della sua Agnese nella soap, descrivendola come una donna molto presente, che talvolta si intromette nelle vite dei suoi figli.

"Fa anche delle scelte azzardate che può spingere il destino di una storia in una direzione o nell'altra", ha dichiarato l'attrice.