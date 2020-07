Il 30 giugno sono ripartite le riprese del Paradiso delle signore. In questi giorni sono trapelate delle anticipazioni in merito alla data d'inizio e su ciò a cui assisteremo nel corso dei prossimi episodi. Per quanto riguarda il primo argomento, la soap opera di Rai 1 partirà il 7 settembre.

In merito agli spoiler, invece, vedremo che accadranno avvenimenti inaspettati. Tra questi ci sarà il ritrovamento di una neonata dinanzi lo shopping center. Marta e Vittorio decideranno di adottarla. Nicoletta Cattaneo, invece, tornerà in città e destabilizzerà parecchio le sicurezze di Riccardo Guarnieri.

Spoiler Paradiso delle signore: Marta e Vittorio trovano una neonata

La soap opera Il Paradiso delle Signore tornerà in onda, come sempre, su Rai 1 a partire da lunedì 7 settembre. L'appuntamento sarà sempre alla solita ora, ovvero, a partire dalle 15.40 circa. La trama partirà esattamente da dove si era interrotta. Ad ogni modo, stando alle anticipazioni trapelate in queste ore, nei prossimi episodi vedremo che Marta e Vittorio, sempre più intenzionati ad adottare un figlio, troveranno una neonata al di fuori del Paradiso delle signore. I due decideranno subito di avviare le pratiche per l'adozione, ma non mancheranno però i problemi dovuti all'ombra della madre biologica della creatura.

Nicoletta ritorna in città

Per quanto riguarda la famiglia Cattaneo, invece, molti saranno i colpi di scena che si verificheranno. Il primo riguarderà sicuramente il ritorno inaspettato di Nicoletta. Riccardo sembrerà pronto a convolare a nozze con Ludovica ma, improvvisamente, verrà spiazzato dal ritorno della sua ex, donna che non è mai riuscito a dimenticare del tutto.

Questo, ovviamente, comprometterà tutta la situazione. Federico, invece, tornerà dalla Svizzera e l'operazione sarà andata a buon fine. Il giovane proverà subito a riavvicinarsi a Roberta, ma la giovane non potrà più ignorare le avances di Marcello. Federico, inoltre, scoprirà anche la tresca esistente tra suo padre Luciano e la capocommessa Clelia Calligaris.

La situazione familiare, dunque, si comprometterà parecchio.

Salvatore in pena per Gabriella

Nelle prossime puntate del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo che Salvatore sarà sempre più in pena per Gabriella. La fanciulla sarà tra due fuochi, dato che anche Cosimo si farà avanti in modo spudorato. Il giovane deciderà addirittura di avanzare una proposta di matrimonio. Agnese, dal canto suo, si sentirà in colpa per aver strappato la lettera che Gabriella aveva mandato a suo figlio. Umberto, invece, sarà molto preoccupato per Adelaide. Il commendatore scoprirà dei segreti di Achille Ravasi che non si aspettava, pertanto, deciderà di partire per andare alla ricerca di sua cognata.