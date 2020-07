L'appuntamento con DayDreamer - Le ali de sogno è, come sempre, alle 14.45 circa su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nel corso dell'episodio che andrà in onda giovedì 16 luglio vedremo che Sanem e Can saranno sempre più vicini. Tutti i membri dell'azienda Divit saranno immersI nei preparativi dello spot sui prodotti biologici di Levent.

Il fotografo e Aydin si troveranno a trascorrere tutta la notte insieme per rispettare le scadenze del progetto e questo li farà avvicinare parecchio. Tra i due, infatti, scatterà quasi un bacio. Polen comprenderà l'intesa esistente tra il giovane e la sua dipendente, pertanto, deciderà di allearsi con Aylin.

DayDreamer spoiler 16 luglio: Can invitato a casa di Mevkibe

Nel corso della puntata del 16 luglio di DayDreamer- Le ali del sogno vedremo che tutti saranno impegnati con i preparativi dello spot pubblicitario. Il modello scelto per ricoprire questo ruolo sarà Osman. Mevkibe, invece, inviterà a casa sua Can per far sì che ricopra il ruolo di giudice e assaggi le sue leccornie. La situazione diventerà in poco tempo parecchio piccante quando Sanem sarà incaricata di bendare e di imboccare il suo capo allo scopo di fargli giudicare le varie pietanze. Can dal canto suo, diventerà sempre più geloso di Aydin, sta di fatto che la metterà alle strette e le chiederà di Levent. A quel punto, allora, la protagonista negherà di essere uscia con lui.

Can e Sanem stanno per baciarsi, ma Deren li interrompe bruscamente

I due protagonisti, quindi recupereranno la serenità che avevano perduto fino a un po' di giorni fa. Durante un romantico bagno a mare, infatti, Can e Sanem arriveranno quasi a scambiarsi un bacio appassionato, ma verranno interrotti da Deren.

La donna correrà dai due per informarli che tutto il lavoro svolto fino a quel momento per la campagna pubblicitaria è andato perduto, pertanto, sarà necessario restare al lavoro tutta la notte per rimediare. Tutti i dipendenti, dunque, trascorreranno la notte sul set per riuscire a rispettare comunque la data di scadenza.

Polen scopre che Can è innamorato di Aydin e si allea con Aylin

Dopo aver lavorato duramente vedremo che Can e Sanem si lasceranno andare ad un piccolo sonnellino distesi su di un'amaca. Tale scena verrà vista da Polen, la quale è rimasta in città per tenere sotto controllo il fotografo. La donna, quindi, si renderà conto che è proprio Aydin la donna che ha fatto perdere la testa al suo ex e questo non la renderà affatto felice. Allo scopo di meditare una vendetta, quindi, la protagonista deciderà di stringere un'alleanza con Aylin. Quest'ultima, intanto, continuerà ad essere impegnata nella guerra contro Deren.