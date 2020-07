Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Don Julian avrà un infarto e morirà perché Donna Francisca Montenegro non gli darà le medicine di cui ha bisogno. Invece, Juan rinuncerà alla borsa di studio, ritornerà da Soledad e la bacerà.

Francisca proverà ad impedire a Raimundo di costruire l'albergo

Pepa vorrà fare visita ad Angustias in manicomio, ma il dottor Julian glielo impedirà e anzi la ricatterà. Nel frattempo, la Montenegro obbligherà Don Pedro a rifiutare il permesso di Raimundo Ulloa per la costruzione dell'albergo, a meno che non paghi una tangente alla matrona.

Poco dopo giungerà a Puente Viejo un forestiero che cercherà Juan. Don Julian rovescerà del vino sulla valigetta, Pepa si offrirà di ripulirla e gli prenderà della carta intestata. Infatti, la ragazza vorrà far scrivere ad Emilia una lettera per richiedere di far visita alla moglie di Tristan.

Successivamente Adolfo rintraccerà Juan e gli offrirà una borsa di studio a Parigi, mentre l'Ulloa inizierà i lavori alla taverna. Pedro, però, lo fermerà facendo riferimento ad una legge. Ovviamente, l'uomo capirà che si tratta di un imbroglio e non cascherà nel tranello. Intanto, Francisca scoprirà il fallimento di Pedro e dirà che non farà mai più affidamento su di lui. Nel frattempo Pepa riuscirà a far visita ad Angustias per scoprire tutta la verità.

Don Julian muore

Pepa andrà da Angustias perché vorrà cercare le prove che dimostrano che Martin sia suo figlio, mediante la cartella clinica. Intanto Raimundo scoprirà che il prestito per la sua taverna è stato bloccato, quindi la Montenegro riuscirà nuovamente nel suo intento. La matrona terrà in pugno anche sua figlia Soledad in attesa che faccia un passo falso per salutare Juan.

Poco dopo Pepa scoprirà la verità su Martin e vorrà raccontarlo a Tristan, ma quest'ultimo non sarà in casa perché sarà andato a fare visita a sua moglie. E così la donna andrà alla locanda dove incontrerà il dottore che pretenderà delle spiegazioni su quanto fatto. Pepa dirà tutta la verità a Don Julian, ma quest'ultimo gli prenderà il referto e la minaccerà di denunciarla.

Successivamente però il dottore si accorgerà che la donna ha detto la verità e deciderà di affrontare la Montenegro ma, durante il confronto con la donna, l'uomo avrà un infarto.

Intanto, Juan rinuncerà alla borsa di studio e tornerà a Puente Viejo per rivedere la sua amata Soledad e la bacerà. Don Julian morirà perché Francisca non gli darà le medicine per salvarlo. Poco dopo, la matrona organizzerà la veglia dell'uomo a casa sua e Pepa si offrirà di aiutarla per recuperare i documenti che il dottore le aveva preso. Questi ultimi saranno nella valigetta del dottore e donna Francisca, ignara di tutto, la consegnerà al sindaco affinché la custodisca fino a che non verrà scelto un nuovo medico.