Nelle puntate della soap opera spagnola Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, ci saranno diversi colpi di scena. In particolare, ci sarà un pericoloso incendio alla Casona e Pepa riuscirà a salvare Mariana che rimarrà intrappolata nella camera di Angustias. Riusciranno tutti a salvarsi, ma Donna Francisca pretenderà che la nuora venga rinchiusa in manicomio, in quanto colpevole di aver dato fuoco alla villa. Tristan però non sarò d'accordo con la decisione della madre e intanto, Raimundo deciderà di denunciare gli abusi della Montenegro.

Francisca vorrà rinchiudere Angustias in manicomio

Come già anticipato, l'intervento di Pepa eviterà una tragedia, in quanto riuscirà a salvare Mariana che rimarrà ferita dal fuoco. Dunque, la Matrona vorrà rinchiudere Angustias in manicomio, però Tristan non vorrò internare la madre dei suoi figli.

Infatti, il giovane si ribellerà alla decisione della madre, in quanto non riuscirà proprio a concepire che sua moglie possa passare il resto dei suoi giorni in un manicomio. Proprio per questo motivo, Tristan dirà a Francisca di concedere un'ultima possibilità alla donna. Nonostante ciò, la Montenegro continuerà a tramare alle spalle del figlio e proverà a far dichiarare la nuora incapace di intendere e di volere.

Infatti, la Matrona farà pressioni al medico affinché rediga un referto che confermi la malattia mentale di Angustias.

Raimundo denuncerà la Montenegro

Nel frattempo, il locandiere Raimundo Ulloa deciderà di denunciare gli abusi di Donna Francisca ai suoi danni, tramite il comitato per l'irrigazione. Nonostante gli sforzi dell'uomo, nessuno sembrerà volersi mettersi contro la donna più potente di Puente Viejo.

In particolare, a causa della diga costruita dalla Matrona, tutti i campi della zona sono rimasti senza acqua, però nessuno protesterà e il nonno di Matias e Maria rimarrà da solo in questa battaglia.

Poco dopo, Tristan sarà impegnato a controllare i terreni di famiglia che saranno sconvolti da una terribile infestazione e nel frattempo si ritroverà a soccorrere una bracciante che starà per partorire.

Infatti il ragazzo chiamerà Pepa e insieme aiuteranno la giovane a dare alla luce suo figlio. In questo modo, i due giovani avranno l'opportunità di chiarirsi.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire come continueranno le vicende del paesino spagnolo di Puente Viejo. Intanto, chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate durante il passaggio su Canale 5 alle 15:40 potrà sempre recuperarle mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.