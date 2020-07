Veronica Ursida è finita al centro del Gossip per uno sfogo che ha pubblicato sulle sue storie Instagram. La dama di Uomini e Donne ha detto di essere stanca per colpa di qualcuno che continua a fare illazioni non vere sul suo conto. Nella giornata di mercoledì 1 luglio, Veronica ha comunicato di essersi rivolta agli avvocati.

Veronica Ursida è stanca delle bugie sul suo conto

Veronica Ursida è apparsa visibilmente scossa durante il primo mercoledì di luglio, quando ha condiviso con i suoi follower alcune storie in cui ha spiegato cosa la stesse turbando. Dopo aver salutato i suoi fan, Veronica ha iniziato dicendo di essersi rotta le scatole a causa di persone che provano ad insinuare qualcosa su di lei e ha deciso di fare questo discorso tramite i social perché non ne può più.

Tutte le persone che hanno voglia di dire qualcosa sulla Ursida, a detta sua, lo possono fare, ma mostrando delle prove, non inventando delle cose inesistenti.

La Ursida si è rivolta agli avvocati

Veronica ha spiegato di essersi rivolta agli avvocati a causa di questi episodi, raccontando inoltre, che in quel momento si trovava di fronte alla caserma dei Carabinieri. Nello spiegare le sue prossime mosse, la Ursida ha detto: ‘’La pagherete tutti quanti’’. La dama del parterre di Uomini e Donne ha spiegato di voler scoprire tutto quello che viene detto alle sue spalle: ‘’Adesso la festa è finita’’. Veronica ha continuato lo sfogo, affermando che ora si sarebbe divertita lei, tutelandosi e cercando di far smettere chi ha mosso accuse nei suoi confronti.

Il nuovo volto di Veronica Ursida

La protagonista del dating show di Canale 5 ha detto che non è più la donna brava, carina e tenera per tutti, ma è cambiata. Veronica donerà queste qualità solamente a suo figlio, alla sua famiglia, alle sue amiche e ai suoi amici, ma per tutti gli altri non sarà più in questo modo.

La Ursida si è detta dispiaciuta per tutte le persone che vogliono farle del male e che non fanno più parte della sua vita. L’influencer ha inoltre aggiunto che tali soggetti la pagheranno molto cara. La dama di Uomini e Donne non ha spiegato chi le stia recando danni o le stia facendo del male. Dai discorsi di Veronica, sembrerebbe che le menzogne sul suo conto, siano state dette da qualcuno che lei ha conosciuto nel suo passato.

La Ursida non ha specificato se si tratta di una vecchia fiamma o di qualche amicizia maschile o femminile. Al momento l'influencer romana non ha fornito ulteriori dettagli. Non resta che aspettare qualche informazione in più, direttamente da Veronica, per capire meglio come evolverà la situazione e se il o i responsabili, saranno puniti.