Lunedì 27 luglio sono stati ospiti di Io e Te, il programma Rai condotto da Pierluigi Diaco, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. In particolare quest'ultimo ha parlato dell'infanzia difficile trascorsa in uno dei quartieri di Napoli. Inoltre, ha confidato al conduttore di avere perso due sorelline. Il coreografo campano e la sua consorte hanno parlato dei loro esordi nel mondo dello spettacolo e del loro amore. Prima di lasciare lo studio di Rai 1, la coppia si è commossa nel vedere un filmato che gli è stato dedicato da Pierluigi Diaco.

L'infanzia difficile di Turchi

Nel salotto di Io e Te Enzo Paolo Turchi ha raccontato la sua infanzia difficile.

Prima di diventare un affermato coreografo, la vita lo ha messo a dura prova. Al conduttore Rai, Turchi ha dichiarato: "Sono morte due sorelline, una a 18 mesi e una a 11 anni ma io non ero ancora nato". ll campano ha confidato che suo padre dopo la perdita andò via di casa mentre sua mamma andò fuori di testa. Il coreografo campano ha ammesso che i suoi genitori hanno vissuto una cosa tremenda. Durante la chiacchierata con Diaco, Enzo Paolo ha dichiarato che la sorella Fulvia era andata fuori Napoli per lavoro mentre lui per portare qualche soldo in casa all'età di sei anni andava a fare le pulizie in una bisca per 20 lire.

L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha affermato che a casa non avevano la luce.

Sebbene ai Quartieri Spagnoli di Napoli tutti fossero poveri, secondo Turchi quella era una situazione triste ma bella. La svolta per Enzo Paolo Turchi è arrivata quando sua mamma decise di iscriverlo al teatro San Carlo di Napoli. Con entusiamo il ballerino ha ammesso: "Mi ha cambiato la vita".

Carmen Russo è orgogliosa di suo marito

Terminato il racconto sull'infanzia difficile di Enzo Paolo Turchi, è intervenuta Carmen Russo. La ballerina con ironia ha parlato della favola d'amore vissuta con il suo collega e coniuge. La showgirl ha confidato al conduttore di Io e Te che, in 37 anni vissuti insieme, la coppia ne ha passate davvero tante.

La 60enne originaria di Genova in modo ironico ha confidato che in sala prove comanda Enzo Paolo Turchi, poichè riconosce la sua autorità di coreografo. Una volta tornati a casa però Russo e Turchi "fanno i conti".

I due coniugi hanno rivelato a Pierluigi Diaco che tra i vari successi professionali, la vittoria più grande è stato l'arrivo di Maria. I due nella vita di coppia hanno dichiarato che non deve mai mancare l'intimità. Ovviamente i litigi non mancano come in tutte le famglie, ma grazie anche alla loro bambina tutto finisce sempre con una risata. Infine, Carmen Russo ha invitato tutte le persone a non abbandonare gli amici a quattro zampe quando arriva un bebè. La genovese ha dichiarato che un bambino e un cane o un gatto possono convivere benissimo.