Mercoledì 29 luglio, andrà in onda in prima serata la quarta puntata di Come Sorelle. La serie televisiva turca sta avendo un ottimo riscontro tra i telespettatori con un discreto successo in termini di ascolti. Protagoniste della serie tre sorelle che si ritrovano in occasione del matrimonio di una di loro, Ipek. La ragazza pochi giorni prima di convolare a nozze, attraverso una lettera scopre di essere stata adottata e di avere altre due sorelle. Decide così di invitarle al suo matrimonio per conoscerle. Dal giorno delle nozze, le tre non si sono più lasciate e soprattutto sono state complici della morte di Tekin.

Tra segreti e nuove scoperte sul loro passato, le tre sorelle vivono insieme nascondendo a fatica ciò che è successo la notte delle nozze. Ipek sta cercando di saldare i debiti che la tenuta ha accumulato nel corso degli anni. Una cifra cospicua che la donna aiutata dalle sorelle era riuscita a racimolare producendo l'olio da vendere. La terza puntata della Serie TV però si è conclusa con le immagini del vasto incendio appiccato proprio nel capanno dove era conservato l'olio d'oliva.

Deren si prenderà le colpe di suo fratello in cambio di soldi

La quarta puntata si apre con Ipek che deve trovare una soluzione dopo che tutta la produzione di olio da vendere è andata distrutta. Bisogna trovare al più presto, la somma di denaro utile a saldare i debiti con i creditori.

Per aiutare la sorella in difficoltà, Deren che in un primo momento aveva rifiutato la proposta della matrigna, accetta di prendersi le colpe di suo fratello e di andare in carcere al suo posto. In cambio, la donna che credeva essere sua madre dovrà darle i soldi necessari a saldare i debiti della tenuta.

Intanto, le vicende legate ad Azra che ha preso il posto della vera Cilem vanno avanti: infatti per lei le cose non si metteranno bene.

Azra si nasconde da Mahir per sfuggire a Okan

Quella che un tempo era la sua migliore amica, Cilem ha rivelato a Okan e ai suoi uomini dove si trova Azra. La ragazza in un primo momento decide di nascondersi da Mahir.

Poi, nel corso dell'episodio si vedrà che cambierà idea e si consegnerà spontaneamente agli uomini che la cercano da tempo. Cilem dunque decide di vendicarsi della sua migliore amica, dopo quello che le ha fatto passare. Okan infatti le ha ucciso il suo fidanzato, padre della sua bambina. Intanto, la madre delle tre sorelle, esce dal carcere dopo molti anni e trova lavoro proprio nel luogo dove si trovano le sue figlie. Come andrà a finire per Azra? Come mai deciderà di consegnarsi a Okan e ai suoi uomini? Non resta che aspettare la puntata del 29 luglio per scoprire tutte le evoluzioni della trama.