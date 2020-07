Jeremias Rodriguez è di nuovo fidanzato. Il fratello di Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale con Deborah. I due hanno partecipato insieme alla festa di compleanno dell'imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, che a quanto pare sarebbe molto vicino alla soubrette sudamericana.

Da qualche settimana a questa parte Jeremias pubblicava dei messaggi enigmatici su Instagram. Il tutto faceva pensare ad una fidanzata: notizia che oggi trova conferma direttamente dal diretto interessato.

La nuova fiamma di Jeremias non appartiene al mondo dello spettacolo

Jeremias Rodriguez è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Deborah Togni.

La giovane è una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo. Secondo quanto riportato dagli autori di Gossip, la ragazza vive e lavora a Milano come assistente di volo. A quanto pare i due giovani si sarebbero conosciuti proprio nel capoluogo lombardo.

La neo coppia da Milano si è diretta a Napoli per prendere parte al compleanno di Antinolfi, insieme a Belen Rodriguez e Mattia Ferrari. Ma non è finita qui perché stando a quanto riferito dal portale Giornalettismo, alla festa dell'imprenditore campano era presente anche Soleil Sorgé. Per chi non avesse seguito la vicenda, Soleil e Jeremias si erano conosciuti all'Isola dei Famosi. Terminato il reality show, i due avevano intrapreso una liaison ed erano andati a convivere.

Nonostante la presenza di Soleil, Jeremias non avrebbe avuto alcun problema con Deborah Togni.

In attesa di festeggiare un altro party nella splendida cornice di Capri, Jeremias Rodriguez ha fatto una dedica alla sua fidanzata. Il 31enne argentino mentre si trovava in macchina con Deborah ha scritto in una stories in dialetto campano: "Cumm si bell".

Belen e Gianmaria: tra balli e guardi complici

Alla festa di compleanno di Gianmaria Antinolfi gli occhi erano tutti puntati su Belen Rodriguez. Come documentato dal fotografo Maurizio Sorge presente alla festa dell'imprenditore campano, Belen e Gianmaria per tutta la serata si sarebbero scambiati dei sguardi complici.

Inoltre, tra un brindisi e l'altro i due si sono anche lasciati andare in un ballo di coppia.

Chi invece, si aspettava un bacio tra la soubrette sudamericana e la sua presunta nuova fiamma ne è rimasto deluso. Sebbene i due si sono mostrati molto affiatati per tutto il tempo, non hanno dato luogo ad alcun atteggiamento intimo. Terminato il party a Napoli,sabato 4 luglio Antinolfi ha organizzato un'altra festa esclusiva a Capri. Non è escluso che nella location romantica di Punta Tragara non scatti il primo bacio tra Belen e Gianmaria.