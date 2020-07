Continua ad essere molto seguita la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman, l’idolo indiscusso del pubblico.

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 10 luglio 2020 svelano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) non riuscirà ancora a dimenticarsi di ciò che è accaduto a Can Divit a causa di Emre (Birand Tunca). Ormai a conoscenza delle cattive intenzioni del contabile della Fikri Harika, la giovane si deciderà a far sapere al suo datore di lavoro di amarlo.

Sfortunatamente la sorella di Leyla farà i conti con una spiacevole sorpresa, poiché troverà il fotografo in compagnia dell’ex fidanzata Polen (Kimya Gökçe Aytaç) proprio quando avrebbe voluto dichiararsi.

DayDreamer, anticipazioni del 10 luglio: Aydin non si dichiara a Can a causa di Polen

Nell’episodio della serie tv che ha debuttato in Italia da qualche settimana e che i telespettatori vedranno venerdì 10 luglio 2020, Mevkibe farà una scelta del tutto inaspettata. La madre di Leyla e Sanem dopo aver preso le redini del minimarket di famiglia caccerà il marito Nihat, facendolo sentire escluso.

Nel contempo Sanem dopo essersi accorta di essere innamorata del suo capo, troverà il coraggio di essere sincera. In particolare la fanciulla si recherà a casa di Can sia per dirgli la verità sui suoi strani atteggiamenti, e per confessargli il suo amore. Purtroppo Aydin desisterà dal suo proposito poiché ad aprirle la porta al posto del primogenito del Divit sarà Polen, l’ex fidanzata del fotografo.

La sorella di Leyla dopo aver rinunciato a mettere in guardia il suo datore di lavoro dal fratello Emre, per colpa della scomoda presenza della rivale sarà convinta di non poter competere con la stessa. Intanto Polen farà capire di avere le idee abbastanza chiare, dato che vorrà far ritornare Can tra le sue braccia a tutti i costi.

Nihat decide di aprire un nuovo negozio con Muzzaffer, Sanem torna a lavorare

In seguito Nihat stufo di essere un casalingo, con la complicità di Muzzaffer deciderà di aprire un negozio specializzato nella produzione di polpette turche vegane coinvolgendo anche Osman. Leyla dopo aver trascorso dei giorni ad Ankara, verrà a conoscenza delle nuove professioni dei suoi genitori.

Intanto Sanem tornerà a lavorare alla Fikri Harika, nonostante si sentirà in colpa nei confronti di Can per essere stata al gioco di Emre. La giovane e il fotografo staranno di nuovo a stretto contatto, ma questa volta per realizzare una campagna pubblicitaria per la signora Remide. Successivamente il primogenito di quest’ultima, cioè Levent, il titolare di un’azienda di prodotti organici metterà piede nell’agenzia dei Divit. Il manager collaborerà con il figlio maggiore di Aziz proprio per la creazione di una pubblicità, basandosi sull’idea elaborata da Aydin.